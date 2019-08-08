صحيفة لبنانية تصدر “فارغة”.. احتجاجا على أزمات البلاد

أبوظبي- احتجت صحيفة لبنانية ناطقة بالإنجليزية في لبنان على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك عن طريق الامتناع عن نشر مقالات وأخبار في طبعتها الورقية الصادرة الخميس.

وكتب في كل صفحة من طبعة “ديلي ستار”، الخميس، عبارة واحدة تشير إلى مشكلة من مشكلات البلاد، مثل الجمود الحكومي، والديون العامة المتزايدة، والخطاب الطائفي المتزايد، والبطالة، وفق ما ذكرت “أسوشيتد برس”.

ورسم في الصفحة الخلفية صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني للبنان، مكتوب عليها “استيقظوا قبل فوات الأوان”.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار في قرية جبلية في 30 يونيو الماضي، علما أن الدين الوطني اللبناني يبلغ نحو 85 مليار دولار، أو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. سكاي نيوز