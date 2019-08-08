حياتنامنوعات

صحيفة لبنانية تصدر “فارغة”.. احتجاجا على أزمات البلاد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي- احتجت صحيفة لبنانية ناطقة بالإنجليزية في لبنان على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك عن طريق الامتناع عن نشر مقالات وأخبار في طبعتها الورقية الصادرة الخميس.

وكتب في كل صفحة من طبعة “ديلي ستار”، الخميس، عبارة واحدة تشير إلى مشكلة من مشكلات البلاد، مثل الجمود الحكومي، والديون العامة المتزايدة، والخطاب الطائفي المتزايد، والبطالة، وفق ما ذكرت “أسوشيتد برس”.

ورسم في الصفحة الخلفية صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني للبنان، مكتوب عليها “استيقظوا قبل فوات الأوان”.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار في قرية جبلية في 30 يونيو الماضي، علما أن الدين الوطني اللبناني يبلغ نحو 85 مليار دولار، أو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

عرض خاص لـ”ولاد رزق 2″ بحضور نجوم الفيلم

منذ 11 دقيقة

هذا ما يحدث لجسمك عند التخلي عن وجبة الإفطار

منذ ساعة واحدة

سامسونغ تكشف عن هاتف ذكي عالي النوعية

منذ 6 ساعات

تحقّق ما إذا كنت تكذب على نفسك فيما يتعلق بمعنى النجاح

منذ 7 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock