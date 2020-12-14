صخرة ذيبان ذات الأطلالة الساحرة تطالها يد التخريب.. والأمن يحقق

عمان- الغد- طال اعتداء، مجهول اليوم الاثنين، صخرة “عراعر” في منطقة ذيبان بمحافظة مادبا.

وأقدم مجهولون على إحراق اطارات مطاطية تحت الصخرة ليتحول لونها للأسود وتحطيم جزء من مقدمتها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة مادبا بقيام اشخاص مجهولين بالاعتداء وتحطيم اجزاء من صخرة ذيبان والتي تُعد مقصداً سياحياً في المنطقة .

واضاف انه شُكل فريق تحقيق خاص لمتابعة تلك الحادثة وبالتنسيق مع ذوي الاختصاص للوقوف على ملابساتها والقاء القبض على الاشخاص المخربين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي الأسابيع الأخيرة، جذب الجلوس على الصخرة والاستمتاع بمنظر شروق أو غروب الشمس، اهتمام الزائرين لإطلالتها الساحرة، ما جعلها محطا للسياحة الداخلية، والاعتداء هذا قد يحرم أهالي المنطقة من هذه الميزة، بحسب سكان.

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