صدارة الفيصلي محصنة.. وفرق الشمال تفقد البوصلة.. والضغط يرهق ستاد “الحسن”

مهند جويلس



عمان- أحكم الفيصلي قبضته على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، بعدما واصل إزاحة خصومه عن طريقه نحو اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 2019، ليستمر في الصدارة لجولة جديدة، على أمل الحفاظ عليها قبل نهاية مرحلة الذهاب.

وشهدت الجولة العاشرة تغلب معان على سحاب (2-1)، وفوز الفيصلي على شباب الأردن (3-1)، وتعادل الجزيرة والسلط (2-2)، وخسارة الصريح من شباب العقبة (1-0)، وتفوق الوحدات على الحسين (1-0)، وتجاوز مغير السرحان لنظيره الرمثا (2-0).

وتستعرض “الغد” في سياق التقرير التالي، أهم مشاهد الجولة العاشرة، والتي شهدت إقامة مبارتين على ستاد الحسن الدولي باليوم ذاته، وهي المرة الأولى التي تشهد إقامة مباراتين على الملعب ذاته في يوم واحد خلال الموسم الحالي، وذلك من خلال لقاءي الفيصلي وشباب الأردن، الصريح وشباب العقبة الخميس الماضي.

صدارة عن جدارة

لم يتأثر الفيصلي بالعقوبة “الاتحادية” التي تعرض لها بنقل مواجهته أمام شباب الأردن خارج العاصمة، وواصل تقديم عروضه القوية وزاد من معاناة نظيره بتكبيده الخسارة الثانية له على التوالي، بحضور جماهيره الوفية.

وأنهى الفيصلي اللقاء بصورة مبكرة بعد أن نجح بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عبر محمد العكش، إحسان حداد ومجدي عطار، فيما قلص شباب الأردن الفارق عبر اللاعب زيد أبو عابد، قبل أن يهدر يوسف الرواشدة فرصة تسجيل هدف رابع بإهداره ركلة جزاء في الشوط الثاني من المواجهة.

ومنذ تسلم المدرب جمال أبو عابد قيادة “الأزرق”، لم يتعرض الفريق لأي تعثر سوى التعادل مع الحسين، ما يطمئن جماهيره بأن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو الوصول للقب الدوري، وذلك بعد أن أقنع فنيا أمام فرق منافسة على المقدمة.

وظهر لافتا استقرار أبو عابد على الأسماء في الخط الأمامي وإعادة الروح لبعض اللاعبين، ما عم بالفائدة على الفريق بشكل عام، ويجعله أمام فرصة الحفاظ على أكبر عدد من اللاعبين بسبب تحسن مستواهم، وتدعيم الصفوف بين المرحلتين أمر ضروري بعدد قليل من اللاعبين.

انتصارات ثمينة

وبعد شراكة على الوصافة مؤخرا، انفرد الوحدات بالمركز الثاني بعد فوز ثمين خارج دياره على الحسين إربد بقدم اللاعب منذر أبو عمارة.

ولم يتغير شكل “الأخضر” كثيرا عن المباريات الماضية، إذ لم تظهر القوة الهجومية التي اعتادت عليها جماهيره، مع الاكتفاء بحصد النقاط الثلاثة دون النظر إلى الأداء، والمحافظة على نظافة الشباك قدر المستطاع، وهو ما نجح به الحارس عبد الله الفاخوري للمباراة الثالثة على التوالي، فيما لم ينجح المباراة مدرب الحسين أيمن الحكيم في أول اختبار له مع “الغزاة”.

واستطاع الوافد الجديد لفرق المحترفين مغير السرحان زيادة معاناة حامل لقب النسخة الماضية فريق الرمثا، بعد أن ألحق به الخسارة السادسة هذا الموسم، بفضل مهاجمه الليبيري ماركوس الذي سجل ثنائية هي الأولى له مع “قلايد الخيل”.

فوز عزز من حظوظ الفريق الذي كان يبحث منذ البداية عن الثبات لموسم آخر، إلا أن تطلعاته اختلفت جولة بعد الأخرى، ليبدأ مغير السرحان رحلة صنع المفاجآت، وينسب إلى نفسه لقب “الحصان الأسود” مبكرا هذا الموسم.

ولم يختلف الحال عند شباب العقبة الذي أسقط الصريح بهدف وحيد من علامة الجزاء عبر مهاجمه الجزائري أسامة عقار، ليستفيد من تعثر شباب الأردن وسحاب ويتقدم مركزين للأمام، بانتظار مواجهة مؤجلة له أمام الوحدات بعد ختام المرحلة الأولى.

وضمن إحدى المباريات الأكثر إثارة هذا الأسبوع، قلب معان الطاولة على سحاب وتمكن من الابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط، وذلك بعد تأخره بالنتيجة بهدف جميل عبر لاعب سحاب سند جعارة، ليحضر المدافع السوري علي المصري، ويحرز هدفين ثمينين لفريقه في سباقه نحو الابتعاد عن مناطق الخطر.

تعادل مثير

إلى ذلك، لم يستطع الجزيرة الحفاظ على التقدم الذي حصل عليه في المباراة حتى آخر 15 دقيقة، بعد أن سجل هدفين عبر نجميه بكر كلبونة وخضر الحاج، إلا أن تبديلات مدرب السلط عثمان الحسنات كانت النقطة الفاصلة في الشوط الثاني، مع الزج بورقتي أحمد شمس الدين ومحمد طنوس، اللذين تمكنا من تعديل النتيجة بهدفين في الربع الأخير من اللقاء، ليجمع كل فريق نقطة أبقتهما في المراكز المتدنية على سلم الترتيب.

شذرات وكواليس

شهدت مباراة الوحدات والحسين إربد تواجد مدربين أجنبيين للمرة الأولى في الدوري الحالي، وذلك من خلال قيادة المدرب السوري أيمن الحكيم لفريق الحسين، والمدرب الفرنسي ديدييه جوميز لفريق الوحدات.

يواصل فريق الفيصلي نتائجه الإيجابية ببطولة الدوري للموسم الحالي، مسجلا نتيجة الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهي السلسلة الأطول بين فريق البطولة خلال الموسم.

شهدت الجولة الحالية خسارة جميع فرق محافظة إربد، ممثلة ببطل الدوري النسخة الماضية الرمثا، والحسين والصريح، وهي المرة الأولى خلال الموسم الحالي التي تتلقى فرق الشمال مجتمعة نتيجة الخسارة.

تلقى فريق الحسين الخسارة الأولى له بالدوري هذا الموسم على يد الوحدات، ليبقى الفيصلي بمثابة الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

بعد الخسارة من شباب العقبة، قدم المدير الفني لفريق الصريح محمد العبابنة استقالته من منصبه، ليصبح الفريق السادس الذي يغير من أجهزته التدريبية، بعد تغير مدربي فرق الفيصلي، الوحدات، الحسين، الرمثا ومعان.

تلقى لاعب شباب الأردن زيد أبو عابد البطاقة الحمراء خلال مواجهة الفيصلي، ولاعب الحسين سعد الروسان أمام الوحدات، لترتفع عدد البطاقات الحمراء هذا الموسم لست بطاقات، بعدما حصل عليها كل من لاعب الرمثا بكاري كوليبالي، لاعب الحسين خليل بني عطية، لاعب الصريح شرف الدين الفياض ولاعب معان خالد الردايدة في وقت سابق.

شهدت الجولة الحالية تسجيل 15 هدفا، بمعدل 2.5 هدف بكل مباراة، ليرتفع عدد الأهداف بدوري المحترفين إلى 136 هدف في 59 مباراة.

لاحظ عدد من المتابعين تدهور بعض مناطق أرضية ستاد الحسن الدولي خلال مباراة الحسين والوحدات، وذلك بسبب إقامة مبارتين بيوم واحد خلال الجولة الحالية.

يواصل شباب الأردن صدارته لأكثر الفرق تسجيلا للأهداف ببطولة الدوري بواقع 17 هدفا، فيما يعد السلط الأضعف هجوما بتسجيله 7 أهداف فقط.

يعد الوحدات الأفضل من الناحية الدفاعية بقبوله 3 أهداف فقط، فيما يتشارك فريقا معان والصريح بأضعف خط دفاع بقبولهما 18 هدفا.

استحق المدير الفني لفريق معان إسلام جلال جائزة المدرب الأفضل في الجولة بعد أن قلب الطاولة مع فريقه على سحاب، في ثاني مباراة على رأس القيادة الفنية للفريق، مع منافسة مع مدرب الفيصلي جمال أبو عابد، ومدرب مغير السرحان خالد الدبوبي، فيما حصل هدف لاعب السلط محمد طنوس على لقب الهدف الأجمل بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في شباك الجزيرة، والتي ارتطمت بالقائم الأيسر قبل دخولها المرمى، متفوقا على هدفين جميلين آخرين للاعب سحاب سند جعارة، ولاعب الجزيرة خضر الحاج.

صدارة الهدافين

يواصل المهاجم البرازيلي في صفوف شباب الأردن دوجلاس، تصدره لائحة هدافي الدوري المحلي برصيد 5 أهداف، رغم عدم تسجيله أي هدف للمباراة الرابعة على التوالي، فيما يحل في المرتبة الثانية مهاجم الصريح محمد أبو عرقوب ومهاجم شباب العقبة أسامة عقار وبرصيد 4 أهداف، وسجل 3 أهداف كل من محمد العكش، مجدي عطار (الفيصلي)، حمزة الدردور، بشار ذيابات (الرمثا)، دييجو كالديرون (سحاب)، زيد أبو عابد، سليم عبيد (شباب الأردن)، فارس غطاشة، حجازي ماهر (الحسين)، خضر الحاج، بكر كلبونة (الجزيرة)، أحمد بشير (مغير السرحان)، وهدفين لمهند أبو طه، محمد أنس، خالد عصام (الوحدات)، حاتم الروشدي، أمين الشناينة (الفيصلي)، سيف درويش (الحسين) خالد الدردور، وسيم الريالات (شباب الأردن)، ماركوس (مغير السرحان)، عبد الرحمن أبو الكاس، علي عزايزة (الرمثا)، محمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج عيد (شباب العقبة)، عارف هيثم، معاذ محمود (الصريح)، علي المصري، خلدون الخزام (معان)، سند جعارة، محمود جمال (سحاب)، أحمد شمس الدين، محمد طنوس (السلط).

مباريات الجولة الحادية عشر

الجمعة: شباب الأردن – الصريح 18:00 (ستاد عمان)

معان – الفيصلي 20:30 (ستاد الأمير محمد)

السبت: السلط – مغير السرحان 18:00 (ستاد عمان)

الوحدات – الجزيرة 20:30 (ستاد الملك عبد الله الثاني)

الأحد: سحاب – الرمثا 19:00 (ستاد الملك عبد الله الثاني)

شباب العقبة – الحسين 21:30 (ملعب العقبة)