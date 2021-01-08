“صدارة” ذات راس مهددة .. والبقعة يعود للوصافة .. وبلعما يطرق باب المنافسة

محمد عمّار

عمان – دخل دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم منعطفا مثيرا وأكثر شراسة، مع دخول المنافسات “الأسبوع الحادي عشر” الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل، في سعي غير مسبوق لنيل بطاقتي الصعود لدوري الكبار، فيما تبعثرت خريطة الفرق كثيرا بعد الجولة العاشرة، التي أفضت إلى بوادر منافسة ثلاثية على بطاقتي الصعود بين ذات راس والبقعة وبلعما، وربما يدخل الثنائي الجليل والطرة على خط المنافسة في حال تحقيق الفوز في الجولة المقبلة، على أن تخدمهم بقية النتائج.

صدارة ذات راس مهددة

على الرغم من محافظته على الصدارة لأكثر من أسبوع ومنذ انطلاقة الدوري، إلا أن صدارة ذات راس (21 نقطة) باتت مهددة، فبعد تعثره في اللقاء السابق أمام اليرموك بالتعادل 1-1، إلا أن بقية النتائج خدمته للبقاء بالصدارة أسبوعا آخر، بيد أن مواجهاته المقبلة لن تكون كسابقاتها، فلديه 3 مباريات من العيار الثقيل، حيث يلتقي البقعة في الأسبوع المقبل، ثم يلتقي اتحاد الرمثا ويختتم مشواره بلقاء الجليل، وهذه الفرق تنافس ذات راس على بطاقتي الصعود لدوري الأضواء.

وربما فقد ذات راس فرصة اراحة نفسه وجماهيره في لقاء اليرموك، بيد انه خرج متعادلا، لتضيق المساحات مع مطارديه إلى نقطة واحدة مع البقعة ونقطتين عن بلعما، ما يفتح صفحات الصراع على مصراعيها، خصوصا وأن فريق ذات راس غير مكتمل الصفوف بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي، وهو ما ينطبق على البقعة، بيد أن الأخير يملك العديد من أبناء النادي من الفئات العمرية والتي صاغها مدربه ووضعهم في بؤرة التنافس بقوة، على عكس ذات راس الذي يدخل بقائمة محدودة من اللاعبين، ما يصعب مهمته في الأسابيع الثلاثة المتبقية من عمر الدوري.

البقعة .. حظ وافر

تعتبر مسيرة البقعة في المباريات المقبلة أقل صعوبة من منافسه ذات راس، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهما سيلتقيان الأسبوع المقبل، وتبقى له مواجهتان، أمام كفرسوم وبعدها أمام مغير السرحان، والآخيران فقدا الفرصة بالمنافسة على الصعود، كما انهما بعيدين عن المراكز المتأخرة، رغم الغاء الهبوط.

بلعما يطرق باب المنافسة

يسجل لفريق بلعما انه أول الفرق التي أطاحت بفريق الجليل، رغم انه تأخر بهدف ونال ركلة جزاء، عجز عن تنفيذها، ليعود بلعما من بعيد ويفوز على الجليل بهدفين ومن ركلتي جزاء، وباتت طريق بلعما سالكة وبحاجة لمضاعفة الجهود في طريقه لبلوغ دوري النجوم للمرة الأولى في تاريخه. بلعما (الثالث برصيد 19 نقطة) سيلاقي العربي في الجولة المقبلة، وبعدها سيلتقي الطرة الذي ما يزال يملك بصيص أمل، ويختتم مشواره بمواجهة دار الدواء صاحب المزاج المتقلب، وفيما يبدو أن بلعما سيكون منافسا قويا على بطاقتي الصعود، وحتى اللحظة الأخيرة.

الجليل والطرة .. مراقبة عن كثب

فريقا الجليل والطرة يمنيان النفس بان تتعثر فرق الصدارة ذات راس، البقعة وبلعما في الأسبوع المقبل، حيث سيعمل الجليل الذي تراجع من الوصافة للمركز الرابع لتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية أمام دار الدواء، والسرحان وذات راس، مع انتظار دعم لوجستي بتعثر فرق الصدارة ليكون قريبا من فرق القمة، وتعثره في أي من المواجهات المقبلة، ستقلص من فرصه بالمنافسة على بطاقتي الصعود.

تقدم سداسي

حققت 6 فرق امتيازات إضافية في الجولة السابقة، ابرزها بلعما ومغير السرحان، فكلامهما تقدم خطوتين، فقد حقق بلعما الفوز على الجليل 2-1 وتقدم مركزين نحو المركز الخامس، وكذلك مغير السرحان الذي تغلب على منشية بني حسن برباعية بيضاء، ليتقدم خطوتين نحو المركز السابع.كذلك تقدم البقعة خطوة نحو الوصافة بالفوز على السرحان 4-2، وتقدم العربي خطوة نحو المركز الحادي عشر بتعادله أمام الطرة 1-1، وتقدم دار الدواء خطوة نحو المركز التاسع بفوزه على اتحاد الرمثا 1-0.

تراجع ثلاثي

3 فرق تراجعت على سلم ترتيب الدوري، حيث كان اليرموك أكثر الخاسرين، وعلى الرغم من تعادله أمام ذات راس 1-1، إلا ان بقية الفرق حققت الانتصارات، ليتراجع اليرموك 3 خطوات نحو المركز العاشر، وتراجع الجليل خطوتين بخسارته أمام بلعما 1-2، ليصبح رابعا، كما تراجع الطرة خطوة بتعادله أمام العربي 1-1.

ثبات خماسي

حافظ ذات راس على صدارته للترتيب رغم تعادله أمام اليرموك 1-1، كذلك فريق اتحاد الرمثا الذي حافظ على المركز السادس رغم خسارته أمام دار الدواء 0-1، وكذلك كفرسوم الذي بقي ثامنا رغم فوزه على الكرمل 1-0، في الوقت الذي بقي الكرمل ومنشية بني حسن في المركزين الأخيرين منذ انطلاق الدوري.

مباريات الجولة الحادية عشرة

تنطلق مباريات الأسبوع الحادي عشر في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل باقامة مباراتين، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع السرحان على ستاد الأمير هاشم، والبقعة مع ذات راس على ملعب جرش، وبذات التوقيت من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل تقام 3 مباريات، حيث يلتقي الطرة مع منشية بني حسن على ستاد الأمير هاشم، واليرموك مع كفرسوم على ستاد السلط، ومغير السرحان مع الكرمل على ستاد الأمير محمد، وتختتم مباريات الأسبوع بلقاءين يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي بلعما مع العربي على ستاد الأمير محمد والجليل مع دار الدواء على ستاد الأمير هاشم.