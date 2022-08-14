صدارة على صفيح ساخن.. ورقم مميز لبني ياسين.. وأبو طه في صدارة الهدافين

مهند جويلس– وصل التنافس على قمة دوري المحترفين لكرة القدم إلى أشده، بعدما اعتلى الفيصلي الصدارة مع نهاية الأسبوع الرابع عشر، بفارق المواجهات المباشرة عن منافسه التقليدي الوحدات الذي يتشارك معه بعدد النقاط ذاته، فيما يطارد الحسين إربد القطبين أملا بخطف الصدارة منهما في جولات لاحقة.

وشهدت الجولة الحالية فوز الحسين على معان (2-1)، وبالنتيجة ذاتها تغلب السلط على مغير السرحان، فيما انتهت مواجهة سحاب والوحدات بالتعادل (2-2)، وتعادل الصريح والرمثا بدون أهداف، بينما استطاع الفيصلي تجاوز شباب الأردن بنتيجة (2-0)، وبالنتيجة ذاتها فاز شباب العقبة على الجزيرة.

وتستعرض “الغد” في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري، والتي كانت مليئة بالمفاجآت والأحداث الساخنة والتقلبات على سلم الترتيب، إذ شهدت الجولة أيضا تسجيل 14 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة بالبطولة إلى 202 هدف.

منافسة مشتعلة

وأصبح الفارق النقطي بين ثلاثي المقدمة لا يذكر مع مرور الجولات، ما يبشر بتنافس محتدم على لقب الدوري قد يمتد للأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

وعجز الوحدات عن المحافظة على تقدمه أمام سحاب، بعد تسجيله هدفين عبر فراس شلباية ومهند أبو طه، وفيما بينهما سجل لاعب سحاب أحمد العيساوي هدف التعادل، قبل أن يسجل المهاجم المعار من الوحدات، الغاني محمد أنس، هدفا قاتلا في الوقت بدل من الضائع من المباراة.

والجدير ذكره أن المباراة شهدت احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع، للمرة الثانية على التوالي في مباراة يكون سحاب طرفا فيها، وتحت قيادة الحكم ذاته أدهم مخادمة.

واستغل الفيصلي تعثر الوحدات، ليتقدم عليه بفارق المواجهات المباشرة على سلم الترتيب، وذلك بحسب تعليمات اتحاد الكرة، عقب فوزه على شباب الأردن بهدفين حملا إمضاء أمين الشناينة وأنس بني ياسين، ليعود للصدارة بعد فقدانها في الجولات الثلاث الماضية.

وواصل الحسين تقديم عروضه الإيجابية، بالفوز على معان بهدفين مقابل هدف عبر محمد الموالي ورواد أبو خيزران، فيما سجل خالد البري هدف معان الوحيد من علامة الجزاء، ليتلقى الأخير الخسارة الثانية على التوالي له، رغم الصحوة التي انتشى بها مؤخرا.

وحافظ شباب العقبة على مركزه الرابع، بعدما تخطى ضيفه الجزيرة بهدفين نظيفين، سجلهما المدافعان يوسف الرواشدة وأنس أبو طعيمة، لتواصل كتيبة المدرب رائد الداود تحقيق أرقاما ونتائج إيجابية في الآونة الأخيرة.

وعاد السلط من ميدان مضيفه مغير السرحان بفوزه بهدفين لهدف، عبر محمد الداود وأحمد شمس الدين، فيما جاء هدف مغير السرحان الوحيد عبر ماركوس، ليتقدم السلط مركزين ويصبح في مركز أكثر أمانا مما كان عليه الفريق في مرحلة الذهاب.

ولم ينجح الرمثا من فك شيفرة دفاعات الصريح، ليكتفي كل منهما بنقطة، غير كافية ضمن سعيهما للابتعاد عن القاع.

شذارت وكواليس

شهدت مباراة الوحدات وسحاب خروجا عن النص في أكثر من مشهد، منها دخول مشجعين اثنين لأرض الملعب، إلى جانب رمي عبوات مياه باستمرار من قبل جماهير الفريقين على أرض الملعب، واشتباكات بين أعضاء مجلس إدارة الناديين على المنصة الرسمية، إلى جانب غضب حارس مرمى الوحدات عبدالله الفاخوري من جماهير فريقه بعد الإساءة إليه.

كانت مباراة الفيصلي وشباب الأردن الأكثر متابعة من قبل الجماهير على المدرجات، وذلك بحضور 4375 مشجعا من جماهير الفيصلي، فيما جاءت مباراة الوحدات وسحاب بالمركز الثاني بحضور 4000 مشجع.

وجهت جماهير الفيصلي المتواجدة على الدرجة الثانية رسالة لأهالي مدينة غزة الفلسطينية، دعما لها في مواجهاتها المستمرة للاحتلال في الفترة الماضية، إذ كتبت الجماهير: “تعز عليّ بلادي وتعز عليّ أحزانها، بسم الله على غزة حتى يطمئن فؤادها”.

سجل مدافع الفيصلي أنس بني ياسين الهدف 200 ببطولة الدوري للموسم الحالي، علما بأن لاعب السلط محمد الكلوب هو من سجل الهدف 100 وذلك في الجولة الثامنة بشباك الصريح.

يواصل فريق الرمثا بحضور الحارس القديم الجديد مالك شلبية، الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في مرحلة الإياب، ليعادل بذلك رقم حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري الذي حافظ من قبل على نظافة شباكه خلال 3 مباريات متتالية أمام الصريح، مغير السرحان والحسين، فيما يعد رقم حارس مرمى الفيصلي يزيد أبو ليلى الأفضل، بالمحافظة على نظافة الشباك في 4 مباريات متتالية أمام الجزيرة، السلط، الوحدات وشباب العقبة.

يعد الوحدات الأقوى من الناحية الهجومية بالبطولة بتسجيله 24 هدفا، فيما يعد سحاب الأضعف بتسجيله 12 هدفا فقط.

أصبح فريق الحسين صاحب أقوى خط دفاع بعد قبوله 8 أهداف فقط، فيما يواصل معان تذيله هذه القائمة بقبوله 26 هدفا.

استحق المدرب السوري لفريق الحسين أيمن الحكيم لقب المدرب الأفضل بالجولة، بعد أن قدم فريقه أداء مميزا أمام معان، وحقق فوزا مهما على منافس صعب، ونافسه على ذلك مدرب السلط عثمان الحسنات، ومدرب الفيصلي جمال أبو عابد.

صدارة الهدافين

انفرد لاعب فريق الوحدات مهند أبو طه بصدارة هدافي دوري المحترفين، بعد تسجيله الهدف السادس خلال الجولة الماضية، فيما تراجع مهاجم الحسين محمد أبو عرقوب والمهاجم البرازيلي في صفوف شباب الأردن دوجلاس للمرتبة الثانية وبرصيدهما 5 أهداف، فيما سجل 4 أهداف كل من محمد العكش، مجدي عطار (الفيصلي)، دييجو كالديرون (الحسين)، وسيم ريالات (شباب الأردن)، أسامة عقار (شباب العقبة)، أحمد شمس الدين (السلط)، خضر الحاج (الجزيرة)، وسجل 3 أهداف كل من أمين الشناينة (الفيصلي)، فراس شلباية (الوحدات)، حمزة الدردور، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار ذيابات (الرمثا)، خالد الدردور، زيد أبو عابد، سليم عبيد (شباب الأردن)، محمد الموالي، فارس غطاشة، حجازي ماهر، إبراهيم سعادة (الحسين)، محمد أنس (سحاب)، عامر جاموس، بكر كلبونة (الجزيرة)، أحمد بشير، ماركوس (مغير السرحان)، أحمد أبو كبير (السلط)، معاذ محمود (الصريح)، وهدفين لكل من خالد عصام (الوحدات)، إحسان حداد، حاتم الروشدي، أمين الشناينة (الفيصلي)، رواد أبو خيزران، مصعب اللحام، سيف درويش (الحسين)، معتز عبيدات، محمد الجوهري (مغير السرحان)، علي عزايزة (الرمثا)، كريسيتان فارجاس، فرج عيد، محمد الحسنات، أحمد أبو حلاوة (شباب العقبة)، عارف هيثم، خلدون الخزام (الصريح)، إباء الرمحي، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد، علي المصري، خالد الردايدة (معان)، محمد طنوس (الجزيرة)، محمد الرازم، سند جعارة، محمود جمال (سحاب)، محمد الكلوب (السلط).

مباريات الأسبوع الخامس عشر

الخميس 25-8: سحاب – الجزيرة 18:00 (ستاد الملك عبد الله)

معان – الرمثا 20:30 (ستاد الأمير محمد)

الجمعة 26-8: الوحدات – شباب الأردن 18:30 (ستاد الملك عبد الله)

الحسين – السلط 20:30 (ستاد الحسن)

السبت 27-8: الصريح – الفيصلي 19:00 (ستاد الحسن)

شباب العقبة – مغير السرحان 21:30 (ملعب العقبة)