لندن – أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات قوية بين شيفلد يونايتد وأرسنال، ونيوكاسل ومانشستر سيتي، وتشيلسي وليستر سيتي.

بينما سينتظر نوريتش سيتي حتى مساء اليوم الخميس، لمعرفة هوية منافسه بين ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد.

🚨 Here is the official #EmiratesFACup quarter-final draw 🚨

What fixture are you looking forward to? pic.twitter.com/RLRf37Qaiv

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 4, 2020