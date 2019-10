صدام ناري بين إنتر ميلان وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

ليفربول – يستعد (حامل اللقب) ليفربول الإنجليزي، إلى خوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باستضافته سالزبورغ النمساوي الأربعاء، في يوم يشهد مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

ويأمل الفريق الإنجليزي على ملعب (أنفيلد)، في تعويض سقوطه غير المتوقع بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولي الإيطالي، وسيعود ليفربول الى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ “الريمونتادا” الشهيرة التي حققها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضي، حين تفوق على برشلونة 4-0، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.

👑 #Messi e @Dembouz fizeram parte do treinamento com o restante do elenco. 👏

ويتصدر الفريق الإنجليزي بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التي خاضها، ويتقدم حاليا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين.

ويعوّل مدرب الـ”ريدز” الألماني يورغن كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، على ثنائية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الهجومية من جهة، وعلى السد المنيع دفاعيا للهولندي فيرجيل فان دايك من الجهة الأخرى.

في المقابل، لن تكون زيارة الفريق النمساوي الفائز في مباراته الأولى على جنك البلجيكي 6-2 لملعب أنفيلد سهلة، لاسيما وأن لا مجال للمقارنة بين منافسه في الجولة الأولى ومضيفه في الثانية.

وضمن المجموعة نفسها، يسعى نابولي إلى البناء على ما حققه في الجولة الأولى، عندما يحل ضيفاً على جنك، ويتصدر سالزبورغ المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متقدماً على نابولي بفارق الأهداف، أمام ليفربول الثالث وجنك الرابع بدون نقاط.

🚧 | HARD AT WORK…

But always time for some smiles 😄

Check out all the photos from training ahead of #BarcelonaInter on Wednesday 💪📸👉 https://t.co/xgOOjCTqVX pic.twitter.com/y25QwrfPR1

— Inter (@Inter_en) September 30, 2019