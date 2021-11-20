صدمة في السعودية من أسعار مطعم الشيف نصرت.. وجبة “ستيك الذهبي” بسعر 6 خراف

بعد افتتاح الشيف التركي الشهير نصرت المعروف بـ”رشة الملح” مطعما في مدينة الرياض، تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي قائمة بأسعاره وسط انتقادات لاذعة.

واعتبر المغردون أسعار الوجبات في المطعم “بالباهظة”، إذ تقدر بعض الوجبات بآلاف الريالات، وقال مغردون إن الأسعار لا تناسب الكثير من فئات المجتمع السعودي.

ووفقا لما تم تداوله فإن سعر ستيك من الذهب (مغلف بأوراق الذهب عيار 24 قيراط) يتراوح بين 2400 – 4300 ريال سعودي (640 دولار – 1146 دولار)، أي يساوي أكثر من ثمن 6 خراف من نوع البريدي.

فيما بلغ سعر فخذ الضأن الذهبي 2500 ريال (666 دولار)، أما ستيك نصرت الذهبي (400 غرام) فبلغ سعره 1250 ريال (نحو 333 دولارا).

وطالب مغردون من وزارة التجارة وحماية المستهلك في المملكة بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتى لا تحذو مطاعم أخرى نفس طريقة مطعم الشيف التركي.

وللمقارنة فإن متوسط سعر كيلوغرام لحم العجل البلدي يبلغ في العاصمة الرياض نحو 33.95 ريال (حوالي 9 دولارات).

فيما دعا أخرون إلى مقاطعة المطعم، وأشاروا إلى أن المطعم حصل على داعية سلبية للغاية. فيما لفت أحد المغردين إلى أن سعر وجبة الستيك الواحدة تعادل سعر خاروف، في دلالة على الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وقال أحد المغردين: “تم افتتاح مطعم نصرت بالرياض المكان كبير وواسع مختص باللحوم.. الأسعار مرتفعة وتجربة ما أكررها”.-(وكالات)