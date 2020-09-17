صدور “أسماء القرى في محافظة جرش” للمؤلف مرشود الدوجان

عزيزة علي

عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان “أسماء القرى في محافظة جرش وتفسير معانيها”، للمؤلف مرشود علوان الدوجان، يتحدث فيه عن أهمية الأسماء الجغرافية.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه، إن هذه الدراسة هي جزء من موضوع مهم في حقل الدراسات التاريخية واللغوية، ألا وهي دراسة الأسماء الجغرافية من النواحي اللغوية والتحليلية والدلالية والاشتقاقية، وترتكز هذه الدراسة التي بين أيدينا وغيرها من دراسات أسماء الأماكن الجغرافية على حد سواء، على البحث التاريخي حول الجذور اللغوية لاسم المكان، إضافة لما يحيط به من معلومات ومعطيات جغرافية، لأنه ربما تكون قد ذكرت في أحد المراجع التاريخية والجغرافية القديمة في الوقت الذي حمل به المكان اسمه الذي هو عليه الآن، أو ربما ذكرت في كتب الجغرافيين والرحالة والإخباريين العرب. وقد تساعد هذه المعطيات الباحثين أو الدارسين على استنباط المعنى الحقيقي والدلالي لاسم المكان.

ويشير الدوجان الى أن تحليل الأسماء الجغرافية أوصله الى الكشف عن أربعة طبقات لغوية تاريخية ترجع إليها هذه الأسماء، وهي القديمة “الكنعانية والآرامية”، والعربية الكلاسيكية، والعربية الحديثة، والعربية المعربة من أصول سريانية ويونانية وفارسية وتركية.

وقدمت الدراسة تعريفا بالحضارات القديمة التي تعاقبت على هذه المنطقة، والكشف عن المعنى الحقيقي للأسماء الجغرافية، وذلك على خلاف المتعارف عليه بين الناس، توثيق بعض الظواهر اللغوية للفظ واللهجة المحلية الدارجة. ويرى المؤلف أن هذه الدراسة توفر مادة جديدة للمكتبة الأردنية، وللباحثين في مجال الأسماء الجغرافية، وتقنين الدلالات العامة للأسماء الجغرافية بشكل واضح، يستطيع الباحثون تطبيقها بسهولة، على الأسماء الجغرافية في أي مكان في المنطقة.

أما موضوع هذه الدراسة فهو أسماء القرى الرئيسة في محافظة جرش، التي سيتم العمل عليها من خلال البحث والتحقيق في معاني أسمائها، وإرجاعها إلى أصولها اللغوية القديمة إن أمكن ذلك.

ويوجد أيضا في محافظة جرش ما يزيد على الألف من الأسماء الجغرافية، ستتم دراستها في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبويبها إلى أبواب وأجزاء عدة حسب مواضيعها الطبوغرافية.

ويتحدث الكتاب عن: “أهمية الأسماء الجغرافية، وأسباب تسمية الأسماء الجغرافية، السمات اللغوية والتاريخية للأسماء الجغرافية، السمات الكنعانية، السمات الآرامية، السمات العربية والمحلية، السمات غير السامية “التركية، الفارسية، اليونانية”، ظواهر لغوية عامة في اللفظ المحلي للأسماء الجغرافية، مفهوم الدلالة اللغوية للأسماء الجغرافية، وتنوع الدلالات في الاسم الجغرافي، الدلالات العامة للاسم الجغرافي بشكل عام، ظاهرة الأسماء المركبة والأسماء العامة، قائمة بأسماء القرى مرتبة حسب حروف اللغة العربية”.

ويذكر أن مرشود علوان الدوجان عمل مفتشا مساعدا في دائرة الآثار العامة مديرية آثار محافظة جرش، حصل على درجة البكالوريوس بتخصص الآثار العامة من الجامعة الأردنية، ودرجة الماجستير آثار ونقوش، تخصص أسماء جغرافية، جامعة اليرموك في العام 2010.