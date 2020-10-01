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صدور إرادات ملكية للتمثيل الدبلوماسي

منذ ساعتين
إرادة ملكية سامية

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عمان -الغد – صدرت الإرادة الملكية السامية للموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير مكرم القيسي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية، لدى إمارة موناكو.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية للموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية الوزير المفوض خالد نايف القاضي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية، لدى جمهورية البرتغال.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية للموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير أمجد جميل القهيوي سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية، لدى سلطنة عمان.

وصدرت الإرادة الملكية السامية للموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير يوسف البطاينة من السفارة الأردنية في بلجيكا إلى الرمكز اعتبارا من تاريخ 15/10/2020.

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