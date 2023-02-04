صدور العدد الجديد لمجلة وسام الشهرية بعنوان “ما أجمل العطاء”

عمان – الغد- صدر العدد رقم 333 من مجلة وسام الشهرية المصورة الموجهة للأطفال عن وزارة الثقافة، بعنوان جديد هو “ما أجمل العطاء”، وفي حلة جديدة مغايرة تضج بالألوان والعبر والحكم والأفكار الهادفة للناشئة.

توزعت محتويات العدد بدءا بقصة “ما أجمل العطاء” وهي من تأليف د. محمود أبو فروة الرجبي ورسوم غدير بانا، تتناول توجيه أحاسيس الأطفال وتفكيرهم إلى التعاطف مع الأيتام ومساعدتهم من أجل سعادتهم ورفع معنوياتهم ومساعدتهم على التعامل مع الآخرين في المجتمع.

أما في قصة “دموع فرح”، فتحدثت عن ما تعلمته الطفلة الصغيرة “فرح” من صديقتها السيدة العجوز التي صادفتها في الشارع، بواسطة اللغة العربية الجميلة، ثم يأتي باب “خارج الصندوق” الذي يتناول مادة أعدها د. ثائر ذيب النجار حول موضوعات “قصة القلم والفضاء” و”القرض البنكي” و”شركة الصابون” وهي قصص طريفة لتجارب شخصية يمكن الإفادة منها في حياتنا العملية مستمدة من واقع الحياة حول العالم بين الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

في المجلة أيضا عنوان “أفضل تمارين التفكير خارج الصندوق” الذي يتضمن تمرينا للحروف الأبجدية وآخر للتحدث دون استخدام حروف وثالث لكيفية تحضير أسئلة لموضوع ما، وتمرين رابع حول إعادة التدوير وخامس عن الكلمات وتمرين اختيارها من الكتب بشكل طريف.

أما في زاوية التصوير بالهاتف الجوال فهناك موضوع نشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي وتقنياتها لسقراط قاحوش، كما يتيح العدد للناشئة أن يتمرنوا على رسم طائر “الصقر” مع “أسيل الطحل”، وفي زاوية التسلية والفنون إعداد ورسم صدام العدلة فندخل في عالم من الأحجيات والألغاز والمتاهات إلى شرح مبسط لكيفية صناعة حصالة نقود بأيدينا، ثم تأخذنا “ريما الرجبي” إلى التعريف بالرسام الطالب “جبران غسان البرقاوي” وجوائزه التي نالها عن فن الكاريكاتير الذي هو مجاله في الرسم.

وفي نادي وسام حيث نطلع مع المشرف منير الهور ورسوم راشد الكباريتي على مجموعة من الطرائف والقصص والمعلومات المفيدة كتبها الطلاب: سند السويلميين، نسرين رأفت فؤاد، غفران عامر النعيم، وجود التينة، وبشرى خليل سالم، كما نقرأ قصيدة “محمية ضانا” لعلي البتيري مرفقة بصور لمحمد عبد النبي.

ثم نقرأ معلومات مختصرة ووافية حول عظماء تحدوا الإعاقة أمثال: بيتهوفن ولويس برايل وهيلين كسلر، وننتقل إلى موضوعات تتعلق بالمحافظة على النظافة إعداد الطالبة فاطمة الحسن، وقصة “أجمل مكان / مسقط الرأس” للطالب ليث أبو فضة، ومساهمة الطالبة “زينة الحمايدة” في “عدد من وصايا لقمان الحكيم”. في باب “مكتبتي” تلقي الدكتورة هدى زيدان عباس الضوء على قصة “الغيمة الصغيرة التي تحب الضحكات” للكاتبة سناء الحطاب، ومع “كريمان الكيالي” كيفية تحضير أصناف جديدة من الشوكولاتة، وفي باب “علوم وتكنولوجيا” يقدم الكاتب “علي رمان” موضوعات النظارة الذكية والمساعد الذكي والصور العجيبة والشمس المصغرة وروبوت القطط.

وفي “مسرح وسام” نقرأ مسرحية صغيرة بعنوان “جدي والكنز الأخضر” تأليف يوسف البري وريوم عامر زهدي وهي تدور حول حكمة الجد وهو يرى السنبلة التي ستكبر لتملأ الحقل سنابل بعد أشهر ليعم خيرها الذي هو كنز على الجميع، ثم تأتي زاوية “أعرف بلدي” متناولة منطقة ضانا في الأردن كتابة وتصوير محمد عبد النبي سلامة، إلى حكاية الحصان والحمار تأليف د. شاكر صبري ورسوم زينة السلطي وهي رمزية تدور على ألسنة الحيوانات حول وجوب مساعدة الآخرين والإسراع في ذلك.

في باب “ألعاب شعبية” تشرح لنا إخلاص الزغاتيت مع بعض الرسوم أصول لعبة “طاق طاق طاقية” الشعبية وعدد اللاعبين وتفاصيلها، لننتقل بعدها إلى قصيدة جميلة بعنوان “محميتنا الحلوة” شعر د. عاطف العيايدة، ورسم أيمن غرايبة تتعلق بمحمية ضانا الأردنية وجمالها والتمتع بطبيعتها الساحرة، ثم إلى الكاتبة دينا بدر علاء الدين التي تتحدث عن كاتب أردني معروف هو: “عيسى حسن الجراجرة” الذي كتب للوطن والأطفال بأسلوب وعظي وحكمي وجميل قبل أن يرحل العام 2021 عن عمر 74 عاما، حتى نهاية العدد مع “يوميات أمير وملك” في قصة جديدة بعنوان “حلاوة العطاء” سيناريو: خنساء أبو النسور، رسم راشد سعدو الكباريتي، تتناول الطفل “أمير” الذي يعاني من مرارة طعم الشاي، فتحليه له والدته بالسكر في تصرف يرمز إلى “حلاوة العطاء”.