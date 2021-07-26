صدور “الكتابة على الكتابة- قراءات في فكر الناقد يوسف بكار”

عمان- الغد- صدر الجزء الثاني من “الكتابة على الكتابة- قراءات في فكر الناقد يوسف بكار”، ويضم إحدى وعشرين مادة متنوعة؛ ثماني عشرة منها تتحدث عن بكار ناقدا وباحثا ودارسا، واثنتا عشرة بحثا من الأردن، واثنتان من إيران وواحدة من تونس، وواحدة من السعودية.

يقسم الكتاب إلى ستة أقسام؛ الأول عن البحوث والمقالات النقدية التي كتبها كل من: “د.عبدالسلام المسدي من تونس، الناقد السعودي حسين محمد بافقيه، مقال للراحل د.ناصر الدين الأسد، د.إبراهيم خليل، د.عبدالكريم جرادات، د.وليد إبراهيم الحاج، د.عمر حسن القيام، ومقال للروائية سميحة خريس، والشاعر موسى حوامدة، والزميل توفيق عابد”.

والجزء الثاني من الكتاب يتناول مقالات كتبت عن بكار في مجال الأدب المقارن العربي والفارسي كتبها باللغة العربية لباحثين إيرانيين، إحداها للدكتور إسماعيل نادري، والأخرى للدكتور حيدر خضري، فيما يضم الجزء الثالث ثلاث دراسات كتبها من الأردن كل من: د.عمر القيام، والباحث كايد هاشم ووليد سليمان، وهي تتناول كتاب “فوح الشذا: أزاهير أردنية في الأدب والنقد”، أما الجزء الرابع فهو عبارة عن إضاءات وملاحظات على ترجمة بكار لكتاب “سياست نامه أو سير الملك”، لنظام الملك الطوسي، كتبها من الأردن كل من د.عبدالكريم جرادات، والشاعر مهدي نصر. ويأتي الجزء الخامس عن كتاب “عروض الخليل بن أحمد: مقاربات جديدة” كتبه الباحث سليمان أبو ستة، فيما يتناول الجزء الأخير ترجمات لمقالين ليوسف بكاري يروي قصته مع الترجمة لمحمد الحمامصي، والرباعيات في سبع ترجمات.