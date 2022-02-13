صدور المجموعة القصصية “حيفا 2040” للدكتور عبدالعزيز اللبدي

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، رام الله، مجموعة قصصية بعنوان “2040 حيفا”، للدكتور عبدالعزيز اللبدي، وهي كما يشير “قصص فلسطينية، قد تحدث لأي فلسطيني عاش الاحتلال، والمقاومة”.

يقول اللبدي “إن هذه قصص كتبتُها عبر مدة زمنية طويلة ثبتُّ تواريخها، وعندما أعدت قراءتها مرة أخرى وجدت أنَّها ما زالت تقول شيئًا، فقررت نشرها لجيل لم يعرف التجربة، ولا هِنَاتها وزلاتها، ولا زخامة العواطف التي تأجَّجت فيها، ولا الحلم الذي استيقظ بحلولها، ولم يتأثر كثيرًا بغيابها”.

ويبين أن الشعب الفلسطيني سيبقى قادرًا على اختراع الوسائل المناسبة للمقاومة ما دام هناك احتلال لأراضيه وبلده. ويذهب إلى أن الاحتلال كفيل بذلك، وهو “لا يقصِّر في تذكيرنا كل يوم بأنَّه موجود على الرُّغم من أنوفنا، وعلى الرُّغم من الدم العالمي لقضيتنا.. ولا يكف عن ابتداع الوسائل للتضييق على الشعب الفلسطيني، وإجباره على الرحيل وترك أرضه للاحتلال”.

ويرى المؤلف أنه من جيل درس وتعلم خطأ أنَّ بلاد العرب أولًا، لا يعترف بالاستعمار الذي وضع الخطوط على هواه ولمصالحه، فالمنطقة كلها منطقة واحدة بثقافة واحدة وتاريخ واحد.