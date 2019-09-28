صدور المجموعة القصصية “وحيدا كوتر ربابة” لمحمد الزيود

الزرقاء- صدرت حديثا من منشورات وزارة الثقافة الأردنية للعام الحالي، المجموعة القصصية الثانية للقاص والكاتب الدكتور محمد الزيود بعنوان “وحيداً كوتر ربابة”.

وتتكون المجموعة التي تقع في سبعين صفحة من القطع الصغير من 27 نصا قصصيا بين فن القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا.

ويمتاز الزيود بالكتابة الوجدانية والإنسانية، التي تلامس شغاف القلب وترنو نحو تعميق قيم الإنسان والوطن؛ حيث يكتب القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا التي تحفل بالجمل المكثفة القصيرة واللغة الشاعرية والصور المبتكرة والتي يحاول من خلالها ترجمة مشاهد إنسانية نتصادف معها في الحياة اليومية.

كما تتناول القصص الهم الإنساني وتصور بطريقة حاذقة لحظات دقيقة لشخوصها، منطلقة من بيئة محلية “القرية والمدينة” وترحل بالقارئ من زمن إلى زمن، فضلا عن أنها تعكس قلق الكاتب السياسي والإبداعي نحو القضايا اليومية والوطنية. والكاتب الزيود المولود العام 1973 في الهاشمية في الزرقاء، حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة شمال ماليزيا العام 2018 ويعمل حاليا أستاذا مساعدا في جامعة الزرقاء الخاصة.

وبدأ الزيود كتابة القصة القصيرة ضمن البرنامج الإذاعي “أقلام واعدة “ونشر بعضها في مجلات وصحف محلية وعربية وشارك في أمسيات قصصية عدة في الجامعات الأردنية.

وللكاتب مجموعة منشورة “ضوء جديد” العام 2015 وسبق له أن أعد وقدم برامج إذاعية وطنية ووجدانية في إذاعة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. – (بترا)