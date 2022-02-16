صدور “انطلاق التعليم.. إشكالية التحولات الحضارية” لـ إبراهيم بدران

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان، رام الله، كتاب بعنوان “انطلاق التعليم.. إشكالية التحولات الحضارية في المجتمع العربي”، لوزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران.

ويتناول الكتاب الذي جاء في 20 فصلا المحاور الآتية: الانسياق الإيديولوجي والحكم والإدارة والديناميكية الغائبة، والفلسفة والمنطق، والثقافة المجتمعية في عصر العلم والتكنولوجيا، واللغة والعقل العلمي والثقافة، وبنية الاقتصاد الوطني، وهجرة العقول والمهارات، ومرونة المجتمع- الماضي والمستقبل، والريادية والمشاريع واللياقة البدنية والرياضة، والثقافة والتسامح والمهارات مهارة صنع الأشياء، والمغامرة والاستكشاف، والمعلم.

في كلمة على غلاف الكتاب، يقول بدران “عند النظر الى الحالة العربية بكل ما فيها من تراجعات ونزاعات وحروب أهلية وتدخلات أجنبية وحكم سلطوي وغياب للديمقراطية والاعتماد على الآخرين ابتداء من الماء والغذاء والدواء وانتهاء بالأجهزة والمعدات، يتساءل المرء، ما الذي يحدث؟ لماذا لا يظهر أثر للحكماء والعلماء والعلم والمتعلمين في المجتمعات العربية؟ وبالتالي هل قام التعليم في الوطن العربي بدوره كسلاح فعال للتغيير؟ وهل ساعد على تطوير وتغيير العقل العربي من الماضوية الى المستقبلية؟”.

الى ذلك، يطرح الكتاب تساؤلات أخرى؛ “هل أثر التعليم في إصلاح الإدارات العربية وترشيدها، هل انطلق العلم والتعليم والمتعلمون في المجتمعات العربية كتيار تنويري في الثقافة والاقتصاد والفكر والتكنولوجيا والفنون والصناعة والعلم ومواجهة التغيرات المناخية شديدة الأثر على المنطقة العربية؟ وهل هي مسؤولية التربويين أم السياسيين أم قادة الرأي أم الاقتصاديين أم الحكومات.. ولماذا وكيف ومتى يقع التغيير؟”.

وفي مقدمة الكتاب، يتساءل بدران: “هل قام التعليم بدوره كسلاح فعال للتغيير؟ وهل له دوره الفاعل في الوعي المجتمعي؟ وهل أثر بوضوح في ترشيد الإدارات، وبالتالي كان عاملاً حاسماً في خلق حالات من التقدم الذي كان نتاجاً لما تعلمه ملايين الناس على مدى أكثر من مائة عام في معظم الأقطار العربية؟ هل انطلق العلم والتعليم والمتعلمون في المجتمع كتيار تنويري قوي نحو التغيرات التي يفرضها العصر وتجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه؟”.

ويشير بدران الى أن الأرقام الدولية التي تقيس الأداء والإنجاز للمجتمعات والدول بقطاعاتها المختلفة، تبين أن المنطقة العربية، بالرغم من التفاوتات بين دولها، ما تزال ضعيفة بل هشة في بنيتها تعتمد على الأجنبي وعلى الخارج في كل شيء تقريباً؛ في العلم والتكنولوجيا والإنتاج والغذاء والدفاع والدواء وفي الزراعة والصناعة، بل والإدارة والمشاريع والشرعية.

ويقول بدران إن الكتاب يؤكد أن التعليم متداخل في ثنايا المجتمع ودروب الاقتصاد، وبالتالي هل هناك أغلال وقيود وموانع وسواتر وخنادق تمنع التعليم من أن ينطلق؟ فيأخذ دوره الذي أشار إليه العلماء والحكماء والخبراء في المجتمع وفي الاقتصاد، لافتا الى أن المدرسة هي المدرسة والجامعة هي الجامعة والمناهج والمقررات والكتب منقولة عن الدول المتقدمة، والتربويون والسياسيون والإداريون العرب لم يتركوا بلداً متقدماً إلا وكان لهم فيه مجال للتعليم أو التدريب أو الزيارة، ومع هذا فالمخرجات مختلفة ونتائج تفاعل التعليم مع المجتمع مختلفة أيضاً..

لماذا؟ وكيف ومتى ينطلق التعليم؟ ويتحرر من القيود والأغلال ليأخذ دوره الاقتصادي الاجتماعي الإنساني. هذا ما يحاول الكتاب المساهمة في الإجابة عنه مستعيناً بآراء المفكرين والخبراء.