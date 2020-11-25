صدور رواية “حب عتيق” للروائي العراقي علي لفتة سعيد

عمان – الغد – صدرت في بغداد عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر الطبعة العراقية راوية “حب عتيق” للروائي العراقي علي لفتة سعيد، والتي فازت بجائزة توفيق بكار للرواية العربية في تونس وهي الطبعة الثالثة بعد طبعتي تونس والقاهرة.

تقع الرواية في 300 صفحة من القطع المتوسط وتدور أحداثها ما بين عامي 1900 -1958 صبيحة أحداث ثورة 14 تموز، من خلال شاب “نعيم”، ابن شيخ عشيرة من عشائر مدينة سوق الشيوخ في الجنوب العراقي يحب ابنة شيخ عشيرة “بدرية”، لكنها ترفضه لأنه نزق ومتهور ومدلل وهي امرأة حكيمة ينصت لها الآخرون سواء من الرجال او نساء القرى.

الرواية هي محاولة للغور في الواقع الجنوبي العراقي للوصول الى الواقع السياسي في العراق ككل. وثمة عمود فقري تدور حوله الرواية او الحكاية الرئيسة وهي قصص الحب التي لا تغادر الواقع مهما كان الواقع السياسي او الواقع الاقتصادي ايضا.. فهي تتوسع وتنفتح على صراعات بين القاع والقمة بين القوة ومعتقلاتها وبين التوق للحرية وتصاعد الفعل السياسي بسبب مايحصل في العهد الملكي من تغيرات سياسية تفضي الى قيام الاحزاب في تغيير الحكم بالانقلاب العسكري والتحول الى العهد الجمهوري في العام 1958.

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