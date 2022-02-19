صدور رواية “سبية إيزيدية في مزهرية” للروائي العراقي عبد مهله

عمان – الغد – في إنجاز سردي جديد، يطل الروائي العراقي المقيم في ألمانيا نعيم عبد مهله بروايته الموسومة بـ”سبيةِ ايزيدية في مزهرية” والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت وبدعم كامل من منصة إبداع في مجلس الأعمال العراقي في عمان.

الرواية كما في لغة نعيم عبد مهله السردية مصبوغة بهاجس الشعر وتفقد الأشياء المسكونة بأقلية الانتماء والتي تربكها القوى المتسلطة والمنحرفة والقاسية. فبعد “أنبياء الأهوار” الرواية التي صدرت عن الدار ذاتها وبالدعم ذاته، يضعنا نعيم مهله مرة أخرى مع شكل جديد في تناول مشهد سحري في لغته وحزنة واستلابه ويؤطر فيه قلقه من مصائر بعض الاثنيات والشعوب وهي تعيش هاجس الخوف من التعرض لويلات لم يحسب لها ، فتكون خيارات اللجوء بعض مفاتيح الحل المؤقت الذي سرعان ما يتحول إلى حل أبدي في مدن الشتات والمهجر والمنفى.

يكتب نعيم عبد مهله روايته بلغة سينمائية احترافية في سرده الثري، يمسك ذات الكاميرا ويراقب كائناته التي يعيش معها في الأمكنة ذاتها. كمبات اللجوء وخنادق الحرب وقرى الفلاحة التي كانت تؤوي أهل ديانة عراقية قديمة (الايزيدية) التي تعرضت إلى اكتساح وحشي من فلول داعش.

ونفذ في هؤلاء المأخوذين على حين غرة واحدة من أبشع ممارسات التطهير الديني والعرقي والسبي. وكانت صورة السبي الممثل في الفتاة الايزيدية (سامية) ابنة واحد من الايزيدين الذين عاش معهم بطل الرواية في جنديته ليكتشف فجأة أنه بعد سنوات طويلة من الحرب العراقية / الإيرانية يعيش معه في كمب اللجوء ذاته، لكنه لم يلتق به سوى لاحقا عندما خرجا من الكمب ونالا لجوءا سياسيا من الدولة الألمانية، وسيعرف لاحقا أن ابنة صديقه الايزيدي (سامية) تم أخذها سبية إلى مدينة الرقة وأن رسائلها تصل مهربة إلى أبيها بين الحين والآخر وأنها بيعت لأكثر من مرة.

دراما وميثولوجيا ومشاهد نجح (مهله) في رصد مشاهدها عبر فنتازيا الحياة المغتربة بسبب لعنة الدبابات وسيوف الذبح وقد تداخلت معها قصة الألباني اللص الذي عاش معهم ذات الهم في معارك الصرب والبان كوسوفو ومن نتاجها أن الألبان يعيشون هاجس التهجير عن بلادهم وقد فضلوا البقاء في ألمانيا حتى دون أوراق رسمية وقد احتفظ الكثير منهم بذكريات مشوشة عن طقوس قراءات فرضت عليهم ليقرؤها في زمن يوغسلافيا وتيتو وهي رواية جسر على نهر درينا لإيفو اندريش.

الرواية الملحمية مثيرة تمس الوجع الإنساني لفئة من الشعب تعرضت وما تزال إلى أبشع أنواع الظلم والتجاهل في التاريخ الإنساني، رواية نعيم عبد مهله هي إنجاز أدبي فريد ستترك أثرا واضحا في تاريخ الرواية العراقية والأدب الإنساني.