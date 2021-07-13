صدور رواية “فارس وبيسان” للأسير الفلسطيني ثائر كايد حماد

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع عمان رواية بعنوان “فارس وبيسان”، للأسير الفلسطيني ثائر كايد حماد “قناص فلسطين- منفذ عملية عيون الحرمية”، الذي قرر إهداءها لعائلته، وكتب “إلى والدتي رحمة حماد التي أرضعتني حليب العزة والكرامة، أمي التي لم تترك سجنا، إلا وعانت لزيارتي فيه لتمدني بالقوة والعزيمة.. وأهدي هذه الرواية إلى روح أبي الأسير المحرر كايد حماد.. وإلى روحي جدي: قدورة حماد ومحمد حماد، ولأرواح الشهداء جميعا.. وللجرحى البواسل.. ولذويهم الصابرين”.

ويقدم الروائي حماد الشكر لجميع رفاقه في الأسر على ما قدموا له من دعم ومساندة، والى جهاد أبو غبن وزوجته على ما قاما به من جهد في تبييض الرسائل الخاصة، بهذه الرواية، وإلى الروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور الذي يقول إنه “أمدني بالقوة والإرادة، لمواصلة كتابة هذه الرواية”.

تحت عنوان “عن هذه الرواية وكاتبها”، كتب الروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور تقديما يشير فيه الى أن “فارس وبيسان هي رواية وطنية، أخلاقية، اجتماعية، مكتوبة ببساطة، ولذا تتسرب إلى العقل والقلب والضمير، لأنها تُعرّفنا بما لا نعرف”، مبينا “أن هذه الرواية تندرج ضمن أدب السجون، وكتابات الأسرى، التي بدأت تلفت الانتباه، وتجذب القراء في فلسطين، والوطن العربي الكبير، لما يضيفه الكتاب الأسرى عن معاناتهم جسديا، ونفسيا، هم أحرار العقول والإرادات، من غنى للأدب العربي الروائي”.

يروي أبو شاور كيف وصلت له هذه الرواية من داخل سجون الاحتلال، يقول “وصلتني هذه الرواية (مُهرّبة)، ومكتوبة بخط اليد، وبأحرف عانيت في قراءتها، وفك تشابك وتداخل حروفها، فقد حملني ثائر حماد واجب الاهتمام بالرواية، والعناية بها، ولذا بذلت في العناية بها أقصى ما أستطيع من جهد، ولم أغير فيها شيئا، فقط اعتنيت بالتدقيق في اللغة، ثم طبعة وأعيد إرسالها مطبوعة، ومن جديد استأنفت الجهد في إعدادها للنشر.

يقول أبو شاور “سعدت بسماع صوت ثائر مرارا، بلهجة الفلاحية الأصيلة، وشعرت عبر الهاتف كم أنه طالع من تراب فلسطين وصخورها، ويحمل كبرياء قمم جبالها، وفيه رقة بحرها وحقولها، وأصالة زيتونها…”، مشددا على أن رواية “فارس وبيسان”، جديرة بالقراءة الجادة، لا تعاطفا لأن كاتبها أسير، ولكن لأنها تقدم جوانب لا نعرفها عن معاناة أهلنا، وثائر يلفت انتباهنا لها، وهو من وراء جدران الزنازين التي نُقل إليها مرارا، لا يغيب عن وعيه ودوره تجاه شعبه، ومجتمعه، وواجبه في مواجهة الاختلالات الاجتماعية التي يتسبب في الكثير منها احتلال لئيم شرير يعمل باستمرار على تدمير صلات شعبنا، وقيمه، وأصالته.

ودعا أبو شاور، القارئ العربي، إلى قراءة هذه الرواية بما يليق بها، ونحن في انتظار روايات مقبلة الى ثائر حماد يبوح لنا فيها بأسرار “معركته”، البطولية التي أذهلت العدو، ورفعت رأس شعبنا ببطولة هذا الفتى الثائر الذي جسد روح شعبنا، وتراث ثوار شعبنا منذ بدأ شعبنا مقاومته للمشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني الذي رعاه، لافتا الى أن أدب الأسرى والسجون يعد إضافة كبيرة متميزة لأدبنا الفلسطيني والعربي، فلنهتم به، ولنركز الضوء عليه.

ويوضح أبو شاور أن الأسير ثائر حماد المحكوم عليه بـ”11 مؤبدا”، عندما حكم كان في حدود العشرين من عمره. أما سبب هذا الحكم ففعل سيروى بتفاصيله ذات يوم غير بعيد في عمل روائي يسجل هذه المأثرة المذهلة، وإن انتشرت بعض التفاصيل على مواقع التواصل، وفي الصحافة العربية، والعالمية، وحتى في صحافة العدو التي انبهرت بما فعله شاب فلسطيني وحده، وحصد ببندقيته القديمة أرواح كل هذا العدد من جنود “الجيش الذي لا يُقهر!”.

وينوه أبو شاور الى أن حماد، من خلال جده ومثابرته، وبدعم ورعاية من سبقوه في الأسر حصل على الشهادة الثانوية، والجامعية، وثقف نفسه، وها هو ذا يقدم روايته الأولى متحديا جدران الزنازين والسجون، التي حمّلها رسالة غنية متعددة، وهي أن الأسير لا تنتهي حياته بعد الحكم عليه، وإغلاق باب الزنزانة عليه، فدوره أكبر من جدران الزنازين، ومواصلته المقاومة بالثبات والصبر والتثقف والتعلم والكتابة والتواصل مع مجتمعه، وحضه على الفعل، والتماسك، والتعاون، والأخذ بيد كل محتاج، والتكافل، تحملها هذه الرواية وأكثر.