صدور عدد جديد من مجلة “البواسل”

عزيزة علي

عمان- صدر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العدد الـ47 من مجلة “البواسل”، بعنوان “جلالة الملك: منتسبو القوات المسلحة دوما على العهد في خدمة الوطن”.

افتتاحية العدد كتبها مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بالإنابة د. خالد عدنان البطاينة، قال فيها “يستحق المصابون العسكريون بواسل الوطن الدعم والانحياز لمطالبهم دوما، وتذليل العقبات أمامهم، فهذه الجباه التي تقطر عزة وعطاء، يتوجب تكريمها بتوفير كل سبل الدعم والرعاية لها من خلال العمل المتواصل الذي تقوم به الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لتوفير مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم لتحقيق الحياة الكريمة التي تليق بتضحياتهم.

وبين أن توجيهات جلالة الملك المستمرة تؤكد ما يحظى به رفاق السلاح في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكانة عالية، وخصوصا المصابين والمتقاعدين منهم، فهم من بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن ورفعته، وهم العين الساهرة التي سهرت الليالي لينعم الأردن بأمنه وأمانه وليكون جوهرة مضيئة وسط إقليم ملتهب.

وتحقيقا للرؤى الملكية، تحرص الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على جعل المصابين العسكريين شركاء أساسيين في دعم مسيرة الهيئة وتطوير منظومة عملها لتلبية احتياجات المصابين العسكريين وتحقيق تطلعاتهم ومساعدتهم على أخذ دورهم الطبيعي في بناء المجتمع، وذلك من خلال تكوين مجلس استشاري يضم مجموعة من المصابين العسكريين من ذوي الخبرة الذين يضيفون للهيئة معرفة ومهارات تكمل المعرفة والمهارات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة للعمل كفريق واحد لخدمة المصابين العسكريين وذويهم.

وفي ظل تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع، حاولت الهيئة جاهدة تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها المصابون العسكريون وفق الظروف والإمكانيات المتاحة مع مراعاة التباعد الجسدي بين المصابين أنفسهم وبين العاملين في الهيئة، فغالبية المصابين العسكريين من كبار السن وممن يعانون أمراضا مزمنة، ما يشكل تحديات جديدة منذ بدء أزمة فيروس كورونا التي أفضت إلى نشوء خليط من المشاعر لديهم، منها القلق حول كيفية تجنب الإصابة بهذا الفيروس والخوف مما سيحدث في حالة الإصابة وحرص الهيئة في الوقت ذاته على الاستمرار في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل لهم مع الحفاظ على سلامتهم.

وفي العدد، استذكار بكل فخر دور رفاق السلاح من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين يضطلعون بمسؤوليات الدفاع عن أمن الوطن واسقراره والحفاظ على ثوابته ومكتسباته وإنجازاته.

يحتوي العدد أيضا على مجموعة من الأخبار والنشاطات، منها “المصابون العسكريون شركاء أساسيين في دعم مسيرة الهيئة وتطوير منظومة العمل، أخبار ونشاطات، المصابون العسكريون.. بيارق النور، الدور التنموي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين”.

وتضم هيئة التحرير للمجلة كلا من المدير المسؤول د. خالد البطاينة، مدير التحرير العميد الركن طلال الغبين، هيئة التحرير تتكون من د. خالد البطاينة، عايد الجبور، الرائد إبراهيم الطواهية، الإشراف الفني المقدم نعمان السعايدة، التصميم والإخراج الملازم أول نضال السقا.