صدور قرارات هامة بحق الأندية الأردنية لكرة القدم

أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة، العديد من القرارات التي من خلالها تلزم أندية بدوري المحترفين وغيره من الدرجات، بدفع مستحقات مترتبة عليها لصالح لاعبين ومدربين سبق لهم وأن مثلوا الفرق سابقا.

وألزمت أوضاع اللاعبين النادي الفيصلي دفع ما قيمته 34880 دينار، وذلك لصالح كل من اللاعب محمد طنوس ومبلغ 20500 دينار، وحارس المرمى عبد الله الزعبي 10880 دينار، وزيد التميمي مبلغ 3500 دينار.

فيما ألزمت اللجنة نادي الوحدات بدفع ما قيمته 17000 دولار لصالح حارس مرمى الفريق السابق فراس صالح.

وكان نادي شباب العقبة الأكثر تضررا بقرارات اللجنة بعد إلزام النادي بدفع ما قيمته 75695 دينار، وذلك لصالح كل من من شريف النوايشة 2750 دينار، محمد خريشة 18000 دينار، هذال السرحان 4000 دينار، أحمد أبو انجيلة 14875 دينار، أحمد هشام 2700 دينار، حاتم عقل 3400 دينار، خالد الردايدة 7245 دينار، محمود مشعل 14500 دينار، هيثم البطة 8225 دينار.

إضافة إلى إلزام نادي شباب الأردن بدفع 51775 دينار، عن كل من عبد الله الحراسيس 2300 دينار، قصي الجعافرة 7000 دينار، لؤي عمران 18835 دينار، رشيد رفيد 14050 دينار، يوسف الألوسي 2000 دينار، محمد مشة 6490 دينار، تمارا بطيط 1100 دينار.

وقررت اللجنة إلزام نادي الحسين دفع مبلغ 2700 دينار للاعب الفريق السابق شاهر شلباية، فيما كانت القرارات تجاه الرمثا بإلزامه بدفع لكل من ليث شاهين 2532 دينار، فادي الفاضل 8180 دينار.