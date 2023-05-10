صدور كتاب “أخبار الأمير زيد بن الحسين بن علي في جريدة القبلة”

صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان “أخبار الأمير زيد بن الحسين بن علي في جريدة القبلة”، للدكتور سلطان الرصيفان.

يؤرخ الكتاب كما يقول المؤلف في تقديمه لمرحلة مبكرة من القرن الماضي وتحديدا من عام 1916-1924ـ، والدور الذي لعبة الأمير زيد بن الحسين ( جمرة العرب ) في الأحداث السياسية والعسكرية في الحجاز وجواره.

( جمرة العرب ) وهو اللقب الذي أطلقه أحد محرري جريدة القبلة على الأمير زيد الذي كان رابع إخوته. وقام بأعمال سياسية هامة، بتوجيه من والده (المنقذ الأعظم)

عدا عن دوره العسكري الذي نفذه بدقة ومهارة أثارت إعجاب جميع الأطراف، سواء العربية أو التركية أو الحلفاء

وأصبح إسمه لامعاً إبان تلك الحقبة الزمنية الممتدة من الأعوام ١٩١٦-١٩٢٤، وهي الفترة التي غطت فيها جريدة القبلة الأحداث بشكل كبير.

بالإضافة إلى ترجمة لحياة ( جمرة العرب ) صاحب السمو الملكي الأمير زيد بن الحسين بن علي رحمه لله.