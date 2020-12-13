صدور كتاب “الدراما التعليمية” لعيسى الجراح وأسماء ياغي

عمان- الغد- صدر مؤخرا كتاب الدراما التعليمية (مسرحة المنهاج والمسرح المدرسي ومسرح الدمى) من دار شهرزاد للنشر والتوزيع، للكاتبين المخرج عيسى الجراح والدكتوره أسماء ياغي.

ويحتوي الكتاب على تدريبات صوتيه وحرية لتنمية أداء الطالب الحركية والجسمية والاهتمام بمخارج الحروف لديه، وركز الكاتبان في هذا الكتاب على خطوات صناعه الدمية اليدوية والمسرح الخفيف الذي يستخدم داخل الصف ليكون الصف مكان الخشبة والطلبة هم جمهور ومشاركين بنفس الوقت.

أما الجانب العملي يهتم بتوضيح آلية العمل والخطوات للمسرحية الممنهجة وتقديمها بداية من التمارين الصوتية والتهيئة إلى مشاركه الطلبة الفردية والجماعية للوصول إلى الدرس، كما ويحتوي على مسرحيات من مختلف المواد سواء العلوم والرياضيات والعربي والانجليزي كنماذج مباشره من الدروس لتسهيل تناولها من قبل المعلمين داخل الصف والطلبة.

الكاتبان اعتبرا أن هذا الكتاب ثمرة حصيلة عملهما في وزارة التربية والمسرح المسرحي، ويتضمن الكتاب العديد من الورش الدرامية والمهرجانات المسرحية المتخصصة في مسرحه المنهاج والمسرح المدرسي ومسرحه الدمى الممنهج الذي يقدم الدرس إما بطريقه المسرح كطلبة أو بطريقه الدمى وشرح الدرس داخل الحصة الصفية.

وأكد الكاتبان عيسى الجراح والدكتورة أسماء ياغي أن الكتاب يحتوي على جانبين النظري وشرح عميق لأهمية المسرح والدمى والمسرح المدرسي كبيئة صفية ومدرسيه وما ينعكس على سلوك الطلبة في الصف والمجتمع كأسلوب حياة في تعلم أبنائنا وزيادة التعبير وإعطائهم الثقة ومعالجة سلوكاتهم وضبط انفعالاتها بواسطة المسرح وتنمية مهاراتهم وتنمية الإبداع لديهم.

وشكر الكاتبان عيسى الجراح وأسماء ياغي فريق مسرحه المنهاج وفريق مسرح الدمى لجهودهم في دعم هذا المنجز الفني بأشراكهم بورش مسرحية وتطبيق عملي اثبت فاعلية في الميدان لهم.

ويعتبر هذا الكتاب إضافة نوعية في عالم الدراما التربوبة والتعليمية للمسرح كما يعتبر الكاتب والكاتبة، حيث يعتبر مرجعا تربويا يستطيع أن يستفيد منه كمرجع ثري ومسرحيات ممنهجة على المستوى المحلي والعربي.