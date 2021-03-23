صدور كتاب “الشرق الحرام” لـ لينا أبو بكر

عمان- الغد- صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع للشاعرة والإعلامية الأردنية البريطانية، المقيمة في بريطانيا لينا أبو بكر، كتاب بعنوان “الشرق الحرام”.

في تقديمها للكتاب تقول أبو بكر إنها في هذه الكتاب الجديد تُشرع الباب لأفكار إبداعية مختلفة لم تغزُ بعد الشرق العربي كبزنس ثقافي، طالما أنّ عنصر التكثيف اقتصر على التقنيات الأسلوبية للأنساق الشعرية على تنوعها، بينما ظلتْ الكتابة النقدية والتأملية للسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، كتابة فضفاضة ومستفيضة، لا تَسْتَهْوي قارئًا عجولاً، يَضيق بالإفراط اللغوي؛ في زمن الوجبات الثقافية السريعة التي تتيحها الشبكات العنكبوتية بخدمة مفتوحة ومجانيّة، تشبع مساحته الافتراضية.

وفي كلمة على غلاف الكتاب تقول المؤلفة “غاب الكتاب وتكرست العبارة، كبضاعة التنزيلات فوق قارعة الفضاء العنكبوتي.. عبارات يتيمة بلا سند مرجعي ولا علامة تجارية، ما أدّى إلى حرمان الكتاب من مهمته المقدسة في التوثيق الاحترافي للعبارة، وفي ترويض النهم الإلكتروني -السريع الهضم – بما يلبي حاجة القارئ ضمن ظرفه التكنولوجي، دون أن يخدش قيمة المحتوى، أو يخضعه لمتطلبات العصر المسطحة، التي لا تركز على الجوهر بقدر ما تهرول وراء الأكثر إثارة، مهما رخصت مضامينه واضمحل عمقه التعبيري.

من هنا جاءت فكرة “الشرق الحرام”، على اعتباره حكمةً سوداء، لها عناقيدها النجمية التي تشتبك بالتكثيف والإِسْرارِ وتندمج بالاختزال والانشطار، كأنها طلقات لغوية خاطفة ونافذة.

“الشرق الحرام”، كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء، التي تتدفق كنافورة جمرات من فوهة تاريخية موقوتة، وقُبّة حِمَمٍ طازجة، تتبلور إلى شرارات لغوية ناسفة”.

وتضيف ابو بكر في مقدمتها إن الكتابة عن “الشرق الحرام”، مغامرة خطيرة يمشي بها القلم على حافة الجحيم، بلا ذبذبة ميكانيكية تُفْقِد اللغة رشاقتها وثباتها فوق شفا النبضات الكهرومغناطيسية الخفية التي يتجلى بوحها بإضمارها، وهي تقبض أنفاس المعنى على رصاصة من حبر. إنها علامة لغوية مركبة، أخلصتْ لها مقالاتٌ كتبتُها على مدار عشرين عاما، ضمَّتْ عبارات اقتُبِسَتْ، واتُّخِذَتْ عناوين وشعارات لمراحل حساسة في الزمن العربي المَهيض.

وتشير الى ان الكتابة مشحونة بالكوميديا السوداء، التي تتدفق كنافورة جمرات من فوهة تاريخية موقوتة، وقُبّة حِمَمٍ طازجة، تتبلور إلى شرارات لغوية ناسفة -أقرب إلى الهايكو الياباني، ولكن بِانزياح رؤيوي يخص عقله ولا ينتمي إلا إليه!، كما ان هذا الكتاب هو مغامرة خطيرة يمشي بها القلم على حافة الجحيم، بلا ذبذبة ميكانيكية تُفْقِد اللغة رشاقتها وثباتها فوق شفا النبضات الكهرومغناطيسية الخفية التي يتجلى بوحها بإضمارها، وهي تقبض أنفاس المعنى على رصاصة من حبر. إنها علامة لغوية مركبة، أخلصتْ لها مقالاتٌ كتبتُها على مدار عشرين عاما، ضمَّتْ عبارات اقتُبِسَتْ، واتُّخِذَتْ عناوين وشعارات لمراحل حساسة في الزمن العربي المَهيض.

ويذكر ان لينا أبو بكر هي صحفية، شاعرة وكاتبة أردنية معدة ومخرجة برنامج “أدب الخلود” الذي يوثق لذاكرة الشهداء والأسرى، وهي مؤسسة ومحررة جريدة “أسرانا” الإلكترونية الصادرة من لندن (2012-2014)، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وكاتبة عمود صحافي في جريدة القدس العربي/ لندن”2000-2019″، والكتابة في النقد الأدبي والمسرحي والسينمائي في عدة منابر مثل: جريدة الاتحاد ومجلة الدوحة ومجلة الشارقة.