صدور كتاب “بين السهل والجبل.. قرية القباب” للكاتب عليان الهندي

عمان- الغد- صدر حديثا كتاب بعنوان “بين السهل والجبل… قرية القباب” للكاتب والأديب عليان محمد الهندي برعاية جمعية رابطة أهالي القباب.

وعكف المؤلف الأديب الفلسطيني القبابي عليان محمد علي الهندي لأكثر من عام بالبحث في المصادر التاريخية والأرشيفية على المعلومات والبيانات الخاصة بقرية القباب الفلسطينية وأهلها الذين عاشوا على ترابها وتم تهجيرهم منها قسرا وما زال الحنين يعيش فيهم للعودة إليها مهما طال الزمن.

يقع الكتاب في 135 صفحة من القطع المتوسط تناول الكاتب كافة الجوانب التاريخية والتراثية للقرية وأهلها والأحداث المهمة التي وقعت فيها لتميز موقعها الجغرافي وأهميته باعتباره ممرا رئيسيا لحركة المواصلات الدولية.

ويهدف الكاتب إلى البحث عن الحقائق بمنهجية علمية وموضوعية ليكون هذا بمثابة الحاضنة التاريخية والتراثية ضمن إطار أدبي وفكري يلبي طموح القارئ عند البحث عن الحقيقة لترسيخها في عقول الأجيال المتعاقبة من أهالي القباب بشكل خاص والقراء بشكل عام.