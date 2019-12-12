صدور كتاب يكشف عمليات تزوير الانتخابات

عمان-الغد- صدر عن دار البيروني للنشر والتوزيع الترجمة العربية لكتاب” كيف تزور الانتخابات؟” من تأليف نيك شيسمان، وريان كلاس وترجمة جمان حجة والكتاب يتناول بالتفصيل تجارب عديدة انتخابية ملاحظا سلبياتها وكيفية عمل المزورين.

ويقول المؤلفان في مقدمة الكتاب: “ان اعظم تناقض سياسي في عصرنا الحالي، هو إجراء الانتخابات فيه، اكثر من اي وقت مضى فيما العالم اصبح اقل ديمقراطية”.

ويؤكدان: اذا ابتعدنا عن الحكام المستبدين ونظرنا في الكون بأكمله في جميع الانتخابات على مستوى العالم فان 30% من الانتخابات تؤدي الى نقل السلطة.

ويتحدث الكتاب عن سبب تزوير الانتخابات، وكيفية حدوثه، وفوز عدد قليل من الحكومات المتسلطة بها باستعمال الوسائل المشروعة، حيث تبني الأغلبية منها مجموعة من الاستراتيجيات لضمان عدم خسارتها، ولسوء الحظ في حين ان بعض الدروس في هذا الكتاب قد تكون جديدة بالنسبة إليك فهي ليست جديدة على الديكتاتورين والديمقراطين المزيفين في العالم طوال عقود ضبطوا استراتيجياتهم من اجل اجراء انتخابات لا يمكن لأحد سواهم ان يفوز بها.

ويقول الدكتور عامر بني عامر ان هذا الكتاب يعد رافدا اساسا لكل مختص وباحث، ومهتم بالشأن الانتخابي، ووثيقة باللغة العربية تقدم طرائق وظواهر لعملية التزوير، وعليه فان تزوير الانتخابات يتعارض بشكل اساس مع كل المعايير التي تحكم الانتخابات، وهي: النزاهة والحرية والعدالة والشفافية.