صدور نتائج التوجيهي إلكترونياً-(صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم فجر الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2021/2022 الامتحان العام، على الموقع الإلكتروني.

ويعقد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتائج، حيث يتناول المؤتمر نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في مختلف الفروع.

وتقدم 204138 طالبا وطالبة لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في دورتها للعام الحالي، التي انطلقت أولى جلساتها في 30 حزيران/ يونيو 2022.

وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق التالي: 78025 للفرع العلمي، و100485 للفرع الأدبي، و226 للفرع الشرعي، و243 لفرع المعلوماتية، و36 للفرع الصحي، فيما بلغ عدد الطلبة المشتركين في الامتحان من الفروع المهنية المختلفة 25168 مشتركا ومشتركة.

وعقد الامتحان في 786 مدرسة في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1939 قاعة امتحانية، بالإضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة احتياط لكل مديرية، فيما يراقب الامتحانات ما يزيد على 30 ألف معلم ومعلمة في قاعات الامتحان كافة.

وتقدم للامتحان كذلك 66 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، موزعين على 11 قاعة، فيما يتقدم للامتحان العام 564 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الإعاقة؛ الصم 176، الكفيفين 89، ذوي الإعاقة الحركية 118، الشلل الدماغي 80، ضعاف البصر 101، إضافة إلى 23 مشتركا في مركز الحسين للسرطان.

وبدأت عملية تصحيح الأوراق في الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي، بالماسح الضوئي، بحسب تصريح الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، في وقت سابق.

إجراءات مشددة

وجَّه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات النواب العامين في الأردن، لملاحقة مطلقي العيارات النَّارية، والتي من المتوقع أن ترافق إعلان نتائج الثَّانوية العامة الخميس.

وأكد ذيابات، الأربعاء، ضرورة إيلاء القضايا المتعلقة بجرائم حيازة الأسلحة النَّارية دون ترخيص، وإطلاق العيارات النَّارية، العناية الخاصة، في حال ورودها من حيث السرعة بتسجيلها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل.

وبحسب بيان صحافي صدر عن النيابة العامة الأربعاء، يأتي هذا الإجراء حرصا من النيابة العامة على حفظ الأمن والسلم المجتمعي والمحافظة على النظام العام وتحقيق الردع العام والخاص وتجنيب تعرض المواطنين للإصابات أو إزهاق الأرواح.

خطة أمنية ومرورية

باشرت مديرية الأمن العام الأربعاء، بتنفيذ خطة أمنية ومرورية؛ للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم، والتقليل من الازدحامات، والتعامل مع أي سلوك سلبي تزامناً مع إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة “التوجيهي”.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي إن الخطة تتضمن عدة محاور لمنع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير لا سيما المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور.

ودعت مديرية الأمن العام الجميع للالتزام، مؤكدة أن الإجراءات المطبقة تتضمن ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري؛ لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

القبول الموحد

وتوقع الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، بدء استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن عملية تسجيل طلبات الالتحاق في الجامعات ستكون إلكترونية بشكل كامل.

وقال إنّ وحدة تنسيق القبول الموحد تتواصل مع الجامعات للحصول على قوائم بالأعداد المقترحة للقبول الجامعي.

وأضاف الخطيب، لبرنامج “صوت المملكة”، أن الوحدة تتواصل مع الجامعات لمعالجة الأعداد المقترحة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في ضوء التخصصات الراكدة والمشبعة والقرارات السابقة لمجلس التعليم العالي المتعلقة بهذا الموضوع.

وأشار، إلى أن تحديد عدد أيام تسجيل الطلبات الجامعية عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد سيكون وفقا لأعداد الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

المملكة