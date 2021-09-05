صدور نتائج الشامل (رابط)

عمان- الغد– أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، نتائج الدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للعام 2021م، وبلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 69.9%.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله سرور الزعبي، إن عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الصيفية لعام 2021 بلغ (12985) طالبا وطالبة، تقدم منهم (12903) طالبا وطالبة، توزعوا على (51) كلية جامعية، وحكومية، وخاصة، وعسكرية، ووكالة غوث (من ضمنهم (7) كليات اغلقت وسجل طلبتهم على هذه الدورة)، في (169) تخصصا دراسيا، (76) تخصص ضمن الخطط الدراسية القديمة و (93) تخصص ضمن الخطط الدراسية الجديدة، نجح منهم ما مجموعه (9028) طالباً وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت (%69.9).

وتاليا أسماء الأوائل: