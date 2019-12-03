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صدور نتيجة التحقيق النهائية بحريق الكرامة.. وهذا هو السبب

منذ ساعتين
موقع حريق فاجعة الكرامة

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عمان- الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن النتائج النهائية التي صدرت عن اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق الذي شب في بيت من صفيح الزينكو داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة – الشونة الجنوبية والذي نتج عنه وفاة (13) شخص وإصابة (3) آخرين من الجنسية الباكستانية بينت أن سبب الحريق ناتج عن حدوث أحمال كهربائية زائدة في كامل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل البيت مما أدى إلى حدوث تماسات كهربائية في الأسلاك الممددة عشوائياً على السقف وأعلى الجدران .

وبينت ادارة الإعلام أن اللجنة الفنية أفادت بأن بداية التماس الكهربائي كان في المطبخ الداخلي من الأعلى ومن ثم تبعه تماسات لاحقه ضمن باقي الشبكة الكهربائية مما نتج عنه احتراق السقف المكون من الخشب والكرتون والمشمعات البلاستيكية ومن ثم انهياره على الأرض وهو مشتعل فوق الأشخاص الموجودين داخل البيت الأمر الذي أدى إلى اشتعال موجودات الغرف وباقي مرافق البيت من فرشات وأغطية وسجاد وخزائن خشبية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال .

وأشارت اللجنة الفنية أن الاشتعال كان سريعاً جداً الأمر الذي أدى إلى اختناق ووفاة الأشخاص وتفحمهم متأثرين بألسنة لهب الحريق الشديدة .

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