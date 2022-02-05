صدور نصوص “برد النسيان” للقاصة والتشكيلية أبو غليون

عزيزة علي



عمان- صدرت بدعم من وزارة الثقافة مجموعة نصوص بعنوان “برد النسيان”، للقاصة والفنانة التشكيلية جميلة أبو غليون، وذلك عن دار خطوط وظلال للنشر.

نصوص “برد النسيان” تخاطب الإنسان، تحمل الكثير من المعاني وتبث الإيجابية والتحدي، كما تلامس الإنسان العادي بعيدا عن تفخيم اللغة أو المصطلحات الرنانة، وتحمل أفكارا وأوجاعا وأحلاما وذكريات، كما تطرح قضايا أدبية اجتماعية ثقافية بكل سلاسة وسهولة.

أبو غليون أهديت نصوصي “إلى كل الحروف التي مدت يدها إلي لتنقذني من مستنقعات الخوف تسحبني للأعلى؛ لنطفو معا على سطح الكلمات. إلى صديقي القلم. الذي رافقني في وحدتي، وقطع معي أميالا من الألم، وأخذ يلهث بحب وأنا في عزلتي”.

في تصريح خاص لـ “الغد”، قالت أبو غليون إن مجموعتها التي تتكون من “56”، نصا أدبيا كتبتها على مدار خمسة أعوام، تناولت فيها موضوعات أدبية مختلفة وحالات متنوعة، لافتة إلى أنها لم تفكر في النشر يوما رغم أنها بدأت الكتابة منذ ما يزيد على عشرين عاما.

وتبين أنها تعتبر الكتابة هاجسا خاصا وحديثا مع ذاتها ومذكراتها الشخصية، وعندما قرأت بعض هذه النصوص للأصدقاء اقترحوا أن تنشرها.

وعن بداياتها مع الكتابة بينت أبو غليون أن الكتابة بالنسبة لها هي “علاج للواقع”، قائلة “من منا يتحدث عن عيوبه وعن أمراضه وأوجاعه التي تسكنه”، فهي عندما تشعر بالضيق تلجأ للكتابة وتبوح بما يجول في خاطرها من قضايا ومواضع شتى.

الناقد ومدير المركز الثقافي الملكي د. سالم الدهام، كتب تقديما لهذه النصوص أشار فيه إلى أن نصوص أبو غليون: “تدفعنا للتشبث بالحياة، ورفض التشوه، والانسياق خلف أبواب الأقدار التي يصطنعها الناس”، مبينا أن المؤلف في هذه النصوص “يتسلح بالنسيان ليقاوم القسوة والتحديات الصعبة وتحويلها إلى فرص حقيقية للحياة.. إنها نصوص صافية هاربة من النفاق والكذب الذي يملأ جنبات العالم، وهي نصوص متعطشة للفرح والحياة، تضيق بها الأنواع الأدبية، تعتمد على تنمية الإحساس بالحياة وتصعيد القدرة على مواجهتها عبر اللغة.ويقول الدهام إن المؤلفة تلتصق بنصوصها وتبنيها حتى خيل إلي أنها تكتب سيرة ذاتية، مبينا أن الكتابة الإبداعية ستظل ذات حضور فاعل في التكوين السيكولوجي بوصفها طقسا يحرض على الحياة، و”يمدنا بالطاقة اللازمة للمضي قدما.

وكتب على الغلاف الخلفي لهذه النصوص “كنت الشخص الذي أرغب بإغلاق ذاكرة هذا العام عليه. آخر شخص أدونه في ذكرياتي، آخر شخص أتمنى أن أطفئ شموع وحدتي بجواره.. فيما أرتدي ثياب النسيان وأتوشح بالصمت، ليزداد عامي بهجة بغيابك.. الليلة سيطرق قلبي الحزن ببلوغ مجد عام وانتظار عام مقبل، فيما أحطب شجرة الأعوام وأجمع ذكرياتها، لأوقدها في مواقد النسيان. ببلوغ عام جديد وغياب عام ما زلت أتساءل ما نفع الأعوام التي تأتي دونك”.