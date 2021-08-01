صدور نظام الاتحادات الرياضية بالجريدة الرسمية

عمان – الغد- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم نظام الاتحادات الرياضية والذي حمل الرقم (73) لعام 2021، حيث ينتظر أن تبدأ اللجنة الأولمبية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية في تنفيذ مواد النظام الذي يعمل على تسهيل تأسيس الاتحادات الرياضيّة من خلال وضع شروط وإجراءات واضحة لذلك، وتسهيل مهمّتها في صياغة أنظمة أساسيّة خاصّة بها، تقوم من خلالها بتنظيم العضويّة وطريقة عقد اجتماعاتها العادية وغير العاديّة، وتحديد صلاحيّات الهيئة العامّة ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفنّي، ولجان الانضباط.

كما يمكّن النظام اللجنة الأولمبيّة من الرقابة على الاتحاد الرياضي والإشراف عليه وتقييم أدائه، وحلّه ومتابعة أنشطته، وتحديد إجراءات موافقتها على تأسيس الاتحاد الرياضي وحلّه وعزل أعضائه في حالات مبرّرة. ويحدّد النظام كذلك آليّة تسوية النزاعات التي تنشأ بين الاتحاد الرياضي وأعضائه ومنتسبيه.