صدور نظام معدل لـ “رتب المعلمين” في الجريدة الرسمية

عمان- صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية رقم (35) لسنة 2020، نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

وتضمن النظام الجديد، اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، التي يتطلب القيام بها مجهودا بدنيا ونفسيا عاليا، فيما يعتمد لغايات الترقية بين الرتب البرناج التدريبي المنفذ من قبل الوزارة او اي جهة اخرى المعتمد بشكل اساسي من قبل الوزارة.

كما تضمن النظام منح المعلمين والاداريين ضمن الرتب، اضافة الى العلاوة المقررة بمقتضى التشىريعات النافذة، حوافز من الراتب الاساسي، بواقع 35 بالمئة لكل من رتبة معلم مساعد، ورتبة إداري تربوي مساعد، 40 بالمئة لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي.

كما تضمن منح حوافز بنسبة 50 بالمئة لكل من رتبة معلم أول ورتبة إداري تربوي أول، و 65 بالمئة لكل من رتبة معلم خبير و ورتبة اداري تربوي خبير، ونسبة 75 بالمئة لكل من رتبة معلم قائد ورتبة إداري تربوي قائد، فيما اشترط النظام عدم الجمع بين اي من هذه الحوافز .

وبموجب النظام، يعد المعلمون والإداريون غير الحاصلين على رتبة معلم أو رتبة مساند تربوي قبل نفاذ أحكام هذا النظام، برتبة المعلم المساعد ورتبة الإداري التربوي المساعد.

واحتسب النظام للمعلم المعار خارج المملكة، سنتين من مجموع مدة اعارته حدا اعلى لغايات الترقية بين الرتب.

وحدد النظام جملة من الشروط لكل رتبة، بحيث يكون المعلم المساعد، حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى، أو دبلوم كلية المجتمع الشامل، وأن يكون حاصلا على دبلوم تدريبي معتمد او اجتاز البرنامج التدريبي المطلوب.

واشترط النظام لغايات الترقية لرتبة المعلم، ان يكون المرشح حاصلا على رتبة معلم مساعد، وامضى 4 سنوات على الاقل خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة، على ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الأخيرتين عن جيد، وان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي، وتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة، وتقييم اداء متعدد الاطراف المعتمد والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

وفيما يتعلق برتبة المعلم الاول، اشترط النظام في المرشح لهذه الرتبة، ان يكون حاصلا على رتبة معلم، والدرجة الجامعية الاولى، وامضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليميه التابعة للوزارة مدة لا تقل عن 8 سنوات، وان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الأخيرتين عن جيد على ان تكون السنة الاخيرة منهما جيد جدا، الى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المخصص، و تقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة، و تقييم اداء متعدد الاطراف المعتمد والقائم على نواتج الممارسة المهنية.

كما حدد النظام شروط الترقية لرتبة معلم خبير وتشمل، ان يكون المرشح حاصلا على رتبة معلم اول، ومؤهل تربوي او اكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى.

واشتملت الشروط ايضا، ان يكون المرشح أمضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن 12 سنة، وان لا يقل تقدير ادائه في السنوات الثلاث الاخيرة عن جيد جدا، وان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي.

وحدد النظام شروط الإنتقال لرتبة معلم خبير، باجتياز المرشح لتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما، وتقييم متعدد الاطراف القائم على نواتج الممارسة المهنية.

و حدد النظام شروط الترقية لرتبة المعلم القائد، بحيث يكون المرشح حصل على رتبة معلم خبير، وامضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن 16 سنة، وان لا يقل تقدير ادائه في السنوات الثلاث الاخيرة عن ممتاز، وان يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي، وتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما المعتمد من الوزارة لهذه الرتبة.

واشترط النظام لهذه الرتبة ايضا، قيام المرشح بمبادرات ابداعية او انجازات مدرسية او مشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة، وان يجتاز تقييم اداء متعدد الاطراف.

كما حدد النظام، شروط الترقية بين الرتب للاداريين من غير المعلمين، وتشمل رتبة اداري تربوي مساعد، بحيث يكون كل من يترقى لهذه الرتبة حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او دبلوم كلية المجتمع الشامل، وان بجتاز البرنامج التدريبي.

و في رتبة المساند التربوي، اشترط النظلم، ان يكون المرشح للترقية، حاصلا على رتبة اداري تربوي مساعد، وامضى خدمة فعلية في الوزارة او المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن 4 سنوات، بحيث لا يقل تقدير ادائه في السنتين الأخيرتين عن جيد، وان يجتاز البرنامج التدريبي، و تقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما، وتقييم متعدد الاطراف.

وفي رتبة الاداري التربوي الاول، اشتملت النظام ان يكون المرشح لهذه الرتبة، حاصلا على رتبة مساعد تربوي، و الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى، وامضى خدمة فعلية في الوزارة او المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن 8 سنوات ، وان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا، و اجتياز البرنامج التدريبي، وتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما، وتقييم متعدد الاطراف.

وفي رتبة الاداري التربوي الخبير، اشترط النظام، ان يكون المرشح، حاصلا على رتبة اداري تربوي أول، ومؤهل تربوي او اكاديمي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى، و أمضى خدمة فعلية في الوزارة او في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن 12 سنة، بحيث لا يقل تقدير ادائه في السنوات الثلاث الاخيرة عن جيد جدا، بالاضافة الى اجتياز البرنامج التدريبي، وتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما، وتقييم اداء متعدد الاطراف.

وفي رتبة الاداري التربوي القائد، اشترط النظام ان يكون المرشح حاصلا على رتبة اداري تربوي خبير، وامضى خدمة فعلية في الوزارة او في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها مدة لا تقل عن 16 سنة، وان لا يقل تقدير ادائه في السنوات الثلاث الاخيرة عن ممتاز، وان يجتاز البرنامج التدريبي، وتقييم الكفايات التخصصية او المهنية او كليهما، وتقييم اداء متعدد الاطراف، وان يكون قد قام بمبادرات ابداعية او انجازات مدرسية او مهنية او مشاريع تربوية وفق سياسة التقييم المعتمدة من الوزارة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بموجب النظام، بإعداد ادوات ونماذج التقييم وسجلات الاداء الخاصة بالنظام ومتطلبات البرامج التدريبية ذات العلاقة بمجال العمل وآليات تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلمين والاداريين توزيع الانصبة والحصص الصفية الخاصة بكل رتبة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

و يشتمل تقييم الاداء على اهداف فردية ادائية لقياس مستوى تحصيل الطلبة بناء على اختبارات مركزية تعدها الوزارة، اضافة الى كفايات تخصصية او مهنية او كليهما يتم تقييمها من اطراف متعددة وفق تعليمات يصدرها الوزير. (بترا)