صراع البقاء ينتظر 13 فريقا في دوري الأبطال

مدريد – بهدف البقاء يخوض 13 فريقا الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث تتنافس على سبعة مقاعد متبقية في ثمن النهائي.

وحجرت المقاعد التسعة الأخرى مبكرا فرق بايرن ميونخ حامل اللقب، ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وإشبيلية وبروسيا دورتموند وبورتو وبرشلونة ويوفنتوس.

أما الفرق الـ13 التي تنتظر تحديد مصيرها في الجولة الأخيرة فهي إنتر ميلان ولاتسيو وأتالانتا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيج ومانشستر يونايتد ورد بول سالزبورج وشاختار دونيتسك وأياكس امستردام وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

وبعيدا عن مصير هذه الفرق، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي طال انتظاره بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء في مواجهة برشلونة ويوفنتوس ضمن المجموعة السابعة.

وسيعود كريستيانو وميسي للمواجهة على ملعب “كامب نو” لأول مرة منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، وبعدما حالت إصابته بكورونا دون أن يلتقيا في لقاء الذهاب بإيطاليا.

وقد ضمن برشلونة ويوفنتوس بالفعل التأهل لثمن النهائي، لكن مواجهتهما ستحسم هوية متصدر المجموعة التي يحتلها البرسا حاليا بـ18 نقطة متقدما بثلاث نقاط على “السيدة العجوز” الوصيف.

ويكفي التعادل برشلونة، الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولات الخمسة، ليحافظ على صدارته أما يوفنتوس فعليه أن يفوز بأكثر من هدفين لينتزع القمة.

وفي المجموعة الثانية كل الخيارات ممكنة للفرق الأربعة ومصير بروسيا مونشنجلادباخ وشاختار وريال مدريد يتوقف على أداء كل منها ، أما إنتر متذيل المجموعة فمازالت الفرصة أمامه لكن التأهل لا يتوقف عليه فقط.

يستقبل ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة بـ13 لقبا، الثلاثاء مونشجلادباخ وفي جعبته سبع نقاط بعد فوزين وتعادلين وهزيمة، وكي يتأهل لدور الـ16 لا خيار أمامه سوى الفوز على الفريق الألماني متصدر المجموعة بثماني نقاط والذي سيسعى للفوز أيضا لبلوغ ثمن النهائي.

وقد يكفي التعادل الفريقين في حال فاز في ميلان الإنتر متذيل المجموعة بخمس نقاط على شاختار صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الريال .

أما الإنتر فحصوله على بطاقة ثمن النهائي تتوقف على فوزه وانتهاء مواجهة الريال ومونشجلادباخ بنتيجة غير التعادل.

فالفريق الإيطالي يمكنه بلوغ دور الـ16 إذا فاز وخسر الريال أو تعادل.

وبالمجموعة الأولى ضمن البايرن متصدرها فقط التأهل بينما يحتاج أتلتيكو لنقطة من مواجهة سالزبروج الاربعاء كي يبلغ ثمن النهائي حيث يحتل وصافة المجموعة بست نقاط متقدما بنقطتين على الفريق النمساوي صاحب المرتبة الثالثة التي يطمح لانتزاعها لوكوموتيف موسكو متذيل المجموعة حاليا بثلاث نقاط والذي يحل في نفس اليوم ضيفا على البايرن.

أما سالزبورج فيحتاج للفوز على أتلتيكو حتى يبقى في البطولة.

وفي حال فاز باريس سان جيرمان على ضيفه إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء، فسيتأهل وصيف النسخة الماضية من البطولة، إلى ثمن النهائي من المجموعة الثامنة التي يحتل وصافتها حاليا بتسع نقاط بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد المتصدر وأمام لايبزيج الألماني الثالث.

ويتوقف مصير المان يونايتد ولايبزيج على المواجهة التي تجمعهما في ألمانيا الثلاثاء حيث تكفي نقطة الفريق الإنجليزي ليتأهل أما الفريق الألماني فغالبا سيحتاج لحصد النقاط الثلاث.

وتتبقى بطاقة تأهل في المجموعة الرابعة بعدما ضمن التأهل ليفربول الذي يحل ضيفا الثلاثاء على ميتييلاند الدنماركي ، بينما يتنافس على المقعد الشاغر أتالانتا الوصيف حاليا بثماني نقاط وأياكس الثالث بسبع واللذان يتواجهان في أمستردام الاربعاء.

وعن المجموعة السادسة تأهل بروسيا دورتموند المتصدر بعشر نقاط ويسعى للحفاظ على الصدارة حين يحل ضيفا الثلاثاء على زينيت سان بطرسبرج.

في المقابل يتنافس لاتسيو وبروج في إيطاليا على المقعد الشاغر حيث يحتل الفريق الألماني وصافة المجموعة حالبا يتسع نقاط متقدما بنقطتين على الفريق البلجيكي.

ويكفي التعادل لاتسيو لتتأهل أمام كلوب بروج فعليه أن يحقق الفوز.

والأمور محسومة في المجموعة الخامسة حيث تأهل تشيلسي وإشبيلية، ويستقبل الفريق الإنجليزي المتصدر بـ13 نقطة الثلاثاء كراسنودار الروسي، بينما يحل إشبيلية الوصيف بعشر نقاط ضيفا على رين الفرنسي بنفس اليوم

بالفعل وكذلك الحال في المجموعة الثالثة بضمان مانشستر سيتي التأهل من الصدارة وبورتو من الوصافة.

ويستقبل السيتي مارسيليا الأربعاء في نفس اليوم الذي يحل فيه بورتو ضيفا على أوليمبياكوس.– (إفي)