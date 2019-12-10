صراع على وصافتي المجموعتين الثالثة والرابعة في دوري أبطال أوروبا

باريس – ينحصر الصراع في مباريات الاربعاء ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على بطاقتي وصافة من أصل أربع مجموعات.

وقد ضمنت أندية باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعات الاولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما أن ريال مدريد الاسباني، حامل الرقم القياسي مع 13 لقبا، ضمن حلوله وصيفا في الاولى مثلما ضمن توتنهام الانجليزي وصيف النسخة الماضية أمام ليفربول الانجليزي وصافة الثانية.

ويتبارز أتلتيكو مدريد الاسباني مع باير ليفركوزن الالماني على وصافة الرابعة، فيما يبدو الصراع ثلاثيا في الثالثة بين شاختار دانيتسك الاوكراني، دينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

The Group Stage ends this week! 8⃣ teams have qualified

8⃣ places to be decided Where in the world are you watching the #UCL tonight? 🌎🤷‍♂️👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019

في الرابعة، سيضمن أتلتيكو مدريد (7 نقاط) تأهله بحال فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3)، أو إذا فشل باير ليفكروزن الالماني (6) بالفوز على ضيفه المتصدر يوفنتوس (13).

بدوره، سيكون طريق ليفركوزن معبدا نحو ثمن النهائي فقط بحالة فوزه على يوفنتوس وفشل أتلتيكو بالتغلب على لوكوموتيف الذي ضمن حلوله أخيرا.

ويتعين على أتلتيكو استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين امام ليفركوزن ويوفنتوس. وهذه المرة الاولى منذ موسم 2009-2010 يخسر فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني أكثر من مرة في دور المجموعات.

وصحيح ان لوكوموتيف سيحل اخيرا في المجموعة، الا ان الحذر واجب على “كولتشونيروس” أمام فريق فاز على ارض ليفركوزن وبقي متقدما في عقر دار يوفنتوس حتى الدقيقة 77 عندما انقذ الارجنتيني باولو ديبالا “السيدة العجوز” بثنائية.

وأصر لاعب وسط أتلتيكو الدولي كوكي ان فريقه قادر على صنع الفارق في الوقت الحاسم “نلعب جيدا لكننا لا نفوز. يجب ان نستمر في العمل: هذه قوتنا. نصنع الفرص لكن يجب أن نكون أنجع داخل منطقة الجزاء”.

وينسحب تراجع نتائج أتلتيكو إلى الساحة المحلية أيضا، فعجز عن الفوز أكثر من مرة واحدة في آخر ست مباريات، ليتراجع الى المركز السابع بفارق 18 نقطة عن المتصدرين برشلونة وريال مدريد وذلك بعد أن حل وصيفا لليغا في آخر موسمين.

وفي الثالثة، سيتأهل شاختار (6 نقاط) بحال فوزه على ضيفه أتالانتا (4) أو اذا تعادل وفشل دينامو زغرب (5) بالفوز على ضيفه مانشستر سيتي (11).

بدوره سيتأهل دينامو إذا فاز على سيتي وفشل شاختار بالفوز على أتالانتا. وينحصر احتمال تأهل أتالانتا بفوزه على شاختار وعدم فوز دينامو على سيتي.

وتتركز الانظار على مواجهة شاختار وأتالانتا على ملعب “ميتاليست شتاديون” في خاركيف، حيث يأمل المضيف في بلوغ ثمن النهائي بعد حلوله ثالثا في مجموعته الموسم الماضي، علما بانه تأهل اربع مرات في ثماني مشاركات.

لكن أتالانتا اليافع في هذه المسابقة، وبعد بداية مخيبة خسر فيها ثلاث مرات تواليا، انتفض بتعادل مع مانشستر سيتي وفوز على دينامو زغرب.

قال لاعب وسطه الهولندي مارتن دي رون “بعد أول ثلاث مباريات ظهرنا بمثابة الأضحوكة. لكن (بعد الفوز على زغرب) أثبتنا اننا ننتمي الى هذا المستوى”.

وعلى غرار مشواره القاري، تعثر أتالانتا، ثالث الدوري الايطالي في الموسم الماضي، في اربع مباريات في فترة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قبل انتفاضته امام بريشيا (3-0) وفيرونا (3-2) ليتقدم الى المركز السادس في “سيري أ”.

وفي المجموعتين الاولى والثانية تبدو المباريات هامشية على الصدارة والوصافة، لكن الصراع على المركز الثالث يحضر بقوة من أجل الحصول على بطاقة الترضية المؤهلة الى الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

في الاولى، سيحتل كلوب بروج البلجيكي (3 نقاط) المركز الثالث اذا فاز على ضيفه ريال مدريد (8) أو إذا فشل غلطة سراي التركي (2) بالفوز على ضيفه سان جرمان (13).

أما غلطة سراي فسيتأهل بحال فوزه بطل فرنسا وفشل بروج بالفوز على ريال، علما ان الافضلية لا تعود له بالمواجهات المباشرة مع بروج بحال تعادلهما بالنقاط.

وفي الثانية، سيحتل النجم الاحمر الصربي (3 نقاط) المركز الثالث اذا تفادى الخسارة على ارض اولمبياكوس اليوناني (نقطة)، فيما تقام مباراة هامشية بين المتصدرين بايرن ميونيخ (15) وتوتنهام (10) علما بان الاخيرين قاما بتغييرات على صعيد المدربين هذا الموسم.

فقد أقال بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلا منه مساعده هانزي فليك الذي حقق بداية طيبة قبل ان تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين. أما توتنهام فأقال الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتراجع نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية طيبة. – (أ ف ب)