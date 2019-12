صراع على وصافتي المجموعتين الثالثة والرابعة في دوري أبطال أوروبا

باريس – ينحصر الصراع في مباريات الاربعاء ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على بطاقتي وصافة من أصل أربع مجموعات.

وقد ضمنت أندية باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعات الاولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما أن ريال مدريد الاسباني، حامل الرقم القياسي مع 13 لقبا، ضمن حلوله وصيفا في الاولى مثلما ضمن توتنهام الانجليزي وصيف النسخة الماضية أمام ليفربول الانجليزي وصافة الثانية.

ويتبارز أتلتيكو مدريد الاسباني مع باير ليفركوزن الالماني على وصافة الرابعة، فيما يبدو الصراع ثلاثيا في الثالثة بين شاختار دانيتسك الاوكراني، دينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

