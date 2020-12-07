صراع لاهب على بطاقتي “الثامنة” بين سان جرمان ويونايتد ولايبزغ

باريس- يحتاج باريس سان جرمان وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم إلى نقطة تعادل “سهلة” مع باشاك شهير التركي اليوم ليبلغ الدور ثمن النهائي، في مجموعة ثامنة تشهد مواجهة طاحنة بين مانشستر يونايتد الألماني ومضيفه لايبزغ الألماني.

وقد يستمر الصراع في هذه المجموعة حتى الثواني الأخيرة، في ظل تساوي سان جرمان ولايبزغ ويونايتد بتسع نقاط، مقابل 3 للفريق التركي الذي فقد أمله بالتأهل وحتى باحتلال المركز الثالث الذي يخوله الانتقال إلى بطولة الدوري الأوروبي الرديفة “يوروبا ليغ”.

ورغم حاجته إلى نقطة التعادل أمام ضيفه، قال الألماني توماس توخل مدرب سان جرمان الذي فاز ذهاباً على أرض الفريق التركي 2-0، “إن الاقتراب من التأهل ليس تأهلاً”.

وسيتأهل الفائز من مباراة لايبزغ ويونايتد، فيما تمنحهما نقطة التعادل التأهل سويا بحال خسارة مستبعدة لسان جرمان.

وبدوره، قال نجم سان جرمان البرازيلي نيمار بعد فوز فريقه على أرض مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة الخامسة “نحن مدركون تماماً أن المباراة المقبلة ستكون غاية في الصعوبة”.

وبعد بداية كارثية هذا الموسم في الدوري المحلي، ارتقى يونايتد إلى المركز الخامس بأربعة انتصارات توالياً، بفارق خمس نقاط عن توتنهام وليفربول مع مباراة مؤجلة، فيما يتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي كالعادة، بفارق نقطتين عن ليل وليون.

ورغم أن المجموعة السابعة تشهد مواجهة على الصدارة بين برشلونة الإسباني (15 نقطة) وضيفه يوفنتوس الإيطالي (12)، ستتركز الأنظار على مواجهة لافتة بين نجميهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بحال مشاركتهما.

ولطالما تواجه ميسي (33 عاما)، أفضل لاعب في العالم ست مرات، ورونالدو (الأفضل 5 مرات) البالغ 35 عاماً، عندما كان الأخير في صفوف ريال مدريد وإحرازه معه ألقاباً محلية وقارية عدة.

وصحيح أن برشلونة تفوق ذهاباً في عقر دار خصمه 2-0، ويحتاج إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف أو 0-2 لصدارة مجموعته للموسم الرابع عشر توالياً، إلا أنه بدأ يعيش أزمة محلية بتراجعه إلى المركز التاسع في الـ”ليغا”، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

وقال مدربه الهولندي رونالد كومان بعد خسارة قادش المتواضع الأخيرة السبت، وهي الرابعة في عشر مباريات هذا الموسم ضمن الدوري “هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة (على اللقب)، يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية”.

وفي ظل كثرة الأخطاء الدفاعية، رفض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس إيجاد أعذار بعد الخسارات المتكررة “من المقلق أن نتعرض لهذا الكم من الخسارات، ما يبعدنا أكثر عن مراكز المقدمة.. الأخطاء الفردية كلفتنا الكثير من النقاط هذا الموسم”.

ويتبارز على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي دينامو كييف الأوكراني وضيفه فرنتسفاروش المجري المتساويان بنقطة.

واللافت في هذه المواجهة أن الهداف التاريخي لدينامو سيرغي ريبروف سيكون على رأس الفريق المجري.

وقال لموقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) “أشجع (دينامو) وأتابعه دوماً. للأسف وقعنا في هذه المجموعة، وأشعر بالأسف لخسارة أحد فريقي. أحضر دوما للمباراة بطريقة احترافية، ولا استثناء بالنسبة لدينامو”.

وبعد ضمانه التأهل، يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن تصدر المجموعة السادسة، بحال فوزه على زينيت الروسي أو تعادله معه بموازاة تعادل لاتسيو الإيطالي مع بروج البلجيكي، أو أيا تكن نتيجته بموازاة خسارة لاتسيو مع بروج.

ويحتل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الصدارة مع 10 نقاط، مقابل 9 للاتسيو و7 لبروج.

وقال جناح بروج المعار من أياكس الهولندي نوا لانغ “نملك سبع نقاط ونحن متعطشون للمزيد. عقبة اضافية ضد لاتسيو”، علما أن بروج سيتأهل بحال عودته بالنقاط من أرض فريق العاصمة الايطالية.

وفي المجموعة الخامسة، قضي الأمر بتصدر تشلسي الانجليزي وتأهل اشبيلية الإسباني إلى ثمن النهائي، إضافة إلى حلول كراسنودار الروسي ثالثاً وخروج رين الفرنسي. ويلعب تشلسي (13 نقطة) مع كراسنودار (4) ورين (1) مع اشبيلية (10).-(أ ف ب)