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صراع متجدد بين الكويت والقادسية على لقب “السوبر الكويتي”

منذ 24 دقيقة

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الكويت – يلتقي الكويت والقادسية الخميس على ستاد جابر الدولي في مباراة الكأس السوبر الكويتية لكرة القدم، حيث يخوض الأول المباراة باعتباره حامل لقب بطل الدوري، فيما يشارك الثاني بصفته وصيفاً له.

وجرت العادة على أن تقام مباراة الكأس السوبر مع انطلاقة الموسم، إلا أن الاتحاد المحلي اختار لها موعدا في منتصفه تقريباً، علماً أنه كان هناك اقتراح لإقامة المباراة خارج البلاد، وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن خلال آب/أغسطس الماضي، لكن لم يكتب للخطوة النجاح.

ويعتبر طرفا مباراة الخميس من أكثر الأندية المتوجة باللقب، حيث يتصدر القادسية اللائحة بخمسة ألقاب، مقابل أربعة للكويت ولقبين للعربي، وتحمل المواجهة رقم 9 بين القطبين بعدما التقيا 8 مرات تقاسما فيها الفوز.

ويأتي اللقاء بعد فترة توقف شهدتها المسابقات المحلية لأكثر من شهر بالتزامن مع خوض منتخب الكويت الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وكأس الخليج “خليجي 24” التي اختتمت الأحد في الدوحة.

وخلال فترة التوقف، اكتفى القادسية بالمشاركة في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، فيما خاض الكويت معسكرا اعداديا في الإمارات لعب خلاله مباراتين وديتين خسرهما أمام الشارقة حامل لقب الدوري المحلي 1-4 وحتا 1-3.

وينتظر أن يخوض الجانبان المباراة بصفوف شبه مكتملة، علما أنهما تعادلا 1-1 في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

ويدرك مدرب الكويت، السوري حسام السيد، ونظيره في القادسية، الإسباني بابلو فرانكو، أهمية تحقيق الفوز لأسباب عدة بينها انتزاع اللقب الأول في الموسم والحصول على دفعة معنوية قبل استئناف الدوري الذي يتصدره الأول بفارق أربع نقاط عن الثاني. (أ ف ب)

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