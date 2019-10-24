صراع مشتعل بين 9 اندية على صدارة الدوري الالماني

برلين – ستكون الفرصة متاحة أمام 9 فرق للارتقاء الى قمة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم التي تنطلق الجمعة، ولن تكون الامور بين أيادي بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيع، لضمان اعتلاء الصدارة.

وتفصل نقطتان فقط بين المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن التاسع، وهي سابقة منذ موسم 1995/1996 حين بات نظام الدوري يفضي بمنح 3 نقاط للفريق الفائز، حيث يستضيف بايرن بطل المواسم السبعة الماضية فريق اونيون برلين الرابع عشر والصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء، وهو يدرك أن المهمة لن تكون لقمة سائغة، بعدما أهدر بايرن 9 نقاط في المراحل الثماني الاولى، جاءت معظمها أمام فرق من أسفل الجدول.

Ohne Punkte geht es für den #BVB aus Mailand zurück nach Hause. Schwarzgelb rutscht damit vorerst auf Rang drei in #UCL-Gruppe F. #InterBVB

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Zum Spielbericht 👉 https://t.co/mCrQacS51T pic.twitter.com/R7PSLotTi9 — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2019

وأعرب كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري عن عدم رضاه عن اداء الفريق عقب الفوز 3-2 امام اولمبياكوس اليوناني الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا، مؤكدا: “لن نحقق بأداء كهذا النجاحات هذا الموسم، نلعب من دون تركيز وقد يسبب ذلك المشاكل لاحقا. أطلب منكم أن تدخلوا ارض الملعب امام اونيون برلين بتركيز عال وحافز كبير كي نخرج بالنقاط الثلاث”.

وسيخوض بايرن الذي يحتل المركز الثالث بـ15 نقطة المواجهة بغياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز بداعي الاصابة.

ويحل بروسيا دورتموند الرابع ضيفا على شالكه السابع في دربي “الرور” في أبرز مواجهات المرحلة، وتفصل نقطة يتيمة بين الفريقين، ويدخل دورتموند المباراة بعد فوزه على مونشنغلادباخ المتصدر السبت، الا انه يخوض المواجهة بحذر بعد أن خرج بالتعادل من المراحل الثلاث التي سبقت الاخيرة بعد أن كان متقدما في النتيجة.

وسيتطلع دورتموند لوضع خيبة الهزيمة 0-2 خارج قواعده امام انتر ميلان الايطالي في دوري ابطال اوروبا الاربعاء خلفه، للخروج بالنقاط الثلاث، ويستعد بطل المانيا عامي 2011 و2012 تحت اشراف يورغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي الحالي لشهر حافل، إذ يستضيف فولفسبورغ الثاني في المرحلة العاشرة قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في دوري الابطال ويسافر بعدها الى ميونيخ لمواجهة بايرن في المرحلة 11 من البوندسليغا.

وبعد بداية قوية للايبزيغ تحت اشراف المدرب الجديد يوليان ناغليسمان، بهت مستوى الفريق في الآونة الاخيرة وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري المحلي. كما وسقط على ارضه 0-2 امام ليون الفرنسي في منافسات دوري الابطال في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، الا ان فوزه على زنيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1 الاربعاء، وضع حدا لهذه السلسة السيئة وارتقى الى صدراة المجموعة السابعة.

لكن رحلة لايبزيغ الخامس الى فرايبورغ لن تكون سهلة، اذ يقع الاخير خلفه بمركز واحد ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر، هذا ويستضيف مونشنغلادباخ المتصدر فريق اينتراخت فرانكفورت الثامن الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، وسيعتمد مجددا على ثنائي الهجوم الفرنسي ماركوس تورام صاحب الثلاثة اهداف هذا الموسم والحسان بليا صاحب الاربعة اهداف للمحافظة على الصدارة. (أ ف ب)