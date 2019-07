صربيا تحتفي بـ “ملك” تفوق “على فيدرر والجمهور”

بلغراد – احتفت وسائل الإعلام الصربية الإثنين بـ “ملك كرة المضرب” نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والمتوج بلقبه السادس عشر في الغراند سلام عقب فوزه الأحد على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

“بالطبع، لم يقدم أفضل ما لديه في كرة المضرب، لكنه عرف كيف يدير اللحظات الأكثر أهمية بفضل سلاحه الرئيسي، قوته الذهنية”، هذا ما كتبته صحيفة “بليتش” اليومية والتي خصصت صفحتها الأولى بعنوان بارز “نوفاك، ملك كرة المضرب”.

وأضافت أنه على غير عاداته “لم يبد أي مشاعر طيلة المباراة”.

Congratulations to the #Goodwil #Ambassador @DjokerNole on winning his fifth 🏆🏆🏆🏆🏆 @Wimbledon title! You are the Pride of #Serbia 🇷🇸 #Wimbledon2019 #Wimbledon #WimbledonFinal 🎾 pic.twitter.com/1iVsHzwMfe

— FA_Serbia 🇷🇸 (@SRBDiplomacy) July 14, 2019