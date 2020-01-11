صربيا تواجه إسبانيا في نهائيات كأس رابطة المحترفين للتنس

سيدني – قاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا الى المباراة النهائية للنسخة الأولى من كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب السبت على حساب روسيا، ليلاقي إسبانيا ونجمها المصنف أول رافايل نادال.

وحسمت صربيا المواجهة الأولى في نصف النهائي بالفوز في مباراتي الفردي، مع تفوق دوشان لايوفيتش بداية على كارن خاتشانوف بنتيجة 7-5 و7-6 (7-1)، قبل ان يحسم ديوكوفيتش المواجهة ضد دانييل مدفيديف الخامس عالميا بنتيجة 6-1، 5-7، و6-4.

ATP Cup: Novak Djokovic downs Daniil Medvedev in epic clash to send Serbia.. https://t.co/V0CBHA7pFa pic.twitter.com/3vmZbA1m9B — Tennis World English (@TennisWorlden) January 11, 2020

وأنهت صربيا نصف النهائي بالعلامة الكاملة بفوزها في مباراة الزوجي.

وفي نصف النهائي الثاني، قاد نادال بلاده الى النهائي على حساب أستراليا المضيفة، بتغلبه في الفردي على أليكس دي مينور المصنف 18 بنتيجة 4-6، 7-5 و6-1، بعد تفوق مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت في مباراة الفردي الأولى على نيكس كيريوس بسهولة 6-1 و6-4.

وكما مباراته في ربع النهائي ضد الكندي دنيس شابوفالوف، خسر ديوكوفيتش مجموعة في مباراة الفردي ضد مدفيديف (23 عاما)، أبرز اللاعبين الروس حاليا، وأحد أبرز رموز الجيل الجديد في الكرة الصفراء.

وفرض مدفيديف الذي يعده ديوكوفيتش من بين الأفضل في العالم حاليا، منافسة قوية بمواجهة خصمه الذي احتاج الى ساعتين و47 دقيقة للفوز.

Novak Djokovic praises Denis Shapovalov after ATP Cup thriller https://t.co/JjUg6aPNyX pic.twitter.com/3G4yHHjvgR — Tennis World English (@TennisWorlden) January 11, 2020

ويستعد ديوكوفيتش (32 عاما) للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في 20 كانون الثاني/يناير. وأتى فوزه في يوم أعلن منظمو دورة أديلايد الأسترالية التي تنطلق غدا الأحد، انسحابه دون ايضاح الأسباب، رغم الترجيح بأنها تعود للجهد الذي بذله في كأس المحترفين حيث عانى كغيره من اللاعبين، من التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وقال الصربي بعد فوزه الرابع على الروسي في سادس مواجهة بينهما والأول بعد هزيمتين “كان لقاء استثنائيا. العديد من التبادلات المنهكة. دانييل مدفيديف هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أظهر ذلك اليوم”.

أضاف “من الصعب كسر إرساله من على الخط الخلفي، هو لاعب طويل القامة (198 سنتم بحسب رابطة المحترفين) ويتمتع بإرسال جيد. كان هذا أصعب تحدٍّ خضته حتى الآن هذا العام”.

وأنهى ديوكوفيتش المجموعة الأولى بسهولة نسبية وفي 31 دقيقة فقط، بعدما كسر إرسال مدفيديف مرتين للتقدم 3-1 و5-1. وعاود الصربي الكسر في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل ان يرد الروسي بشكل قوي، ويكسر إرسال الصربي في الشوط التالي ويكرر الأمر للتقدم 3-1.

وحسم الروسي المجموعة الثانية لصالحه، بينما بدا الغضب واضحا على ديوكوفيتش الذي حطم مضربه. لكن الصربي عاود الإمساك بزمام المبادرة في المجموعة الثالثة ويحسم اللقاء لصالحه.

وكان لايوفيتش قد أقر بدوره بصعوبة المواجهة ضد خاتشانوف المصنف 17 عالميا، معتبرا انه خاض “واحدة من أصعب المباريات في مسيرتي، نظرا الى الوضع، التوتر، وأهمية اللحظة” – (أ ف ب)