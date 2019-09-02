صربيا وإيطاليا الى الدور الثاني وتونس تغلب إيران

شنغهاي – ضمن المنتخبان الصربي والإيطالي التأهل الى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين، بتحقيق كل منهما فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة الإثنين، بينما عزز المنتخب التونسي آماله بالتأهل عن المجموعة الثالثة بفوز على تركيا.

واكتسح المنتخب الصربي نظيره الفيليبيني 126-67، بينما تفوقت إيطاليا على أنغولا 92-61 في مباراة شهدت احتكاكا بين لاعبي المنتخبين، وذلك بعد تحقيق المنتخب التونسي فوزا على تركيا 79-67.

وبات المنتخب الصربي، أحد المرشحين لانتزاع اللقب من المنتخب الأميركي حامل اللقب في النسختين الماضيتين، أول المتأهلين الى الدور الثاني بفوزه الكاسح ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويضم المنتخب الصربي لاعبين يدافعون عن ألوان فرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينهم نيمانيا بييليتشا من ساكرامنتو كينغز الذي كان أفضل مسجل لبلاده في مباراة اليوم مع 20 نقطة، في حين اضاف نجم دنفر ناغتس نيكولاس يوفيتش 11 نقطة.

وساهم الفوز الصربي في حسم تأهل إيطاليا، اذ بات في رصيد كل من المنتخبين أربع نقاط، بفارق نقطتين عن أنغولا الثالثة والفيليبين الرابعة.

وأتى الفوز الإيطالي على أنغولا في مباراة طغت عليها حادثة “نطح” لاعب أنغولا ليونيل باولو منافسه الايطالي أليساندرو جنتيلي.

وواصل منتخب “الأتزوري” انطلاقته القوية، وحقق فوزا ثانيا في المباراة التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين، بعد فوزه الكبير على الفيليبين 108-62 في المباراة الأولى.

ومنيت أنغولا بالهزيمة الثانية بعد سقوطها أمام صربيا 105-59.

ووقع الاحتكاك عندما دفع جنتيلي بقوة اللاعب الانغولي الذي رد بداية بلطف قبل أن “ينطح” ابن الـ26 عامًا على أنفه قبل ثوان من نهاية اللقاء.

وكان ماركو بيلينيلي لاعب سان أنتونيو سبيرز الأميركي أفضل مسجل في اللقاء بـ17 نقطة، فيما تألق زميله جيف بروكس محققًا 11 نقطة، 11 متابعة وسرقتين للكرة، ليقودا ايطاليا للفوز.

ويلتقي بطل أوروبا عامي 1983 و1999 في المباراة المقبلة نظيره الصربي، في مواجهة منتظرة بين الطرفين الاربعاء.

وعن هذا اللقاء اعتبر بيلينيلي أن فريقه لا يخشى مواجهة أي طرف بقوله “صربيا هي أفضل منتخب في البطولة لكننا لا نخاف من هذا الامر”.

وعزز المنتخب التونسي آماله ببلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه ضمن النهائيات المقامة حتى 15 أيلول/سبتمبر، بفوز مريح على إيران ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب التونسي بطل افريقيا عام 2017 قد سقط في المباراة الأولى أمام المنتخب الاسباني، حامل اللقب عام 2006، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد أن سقطت أمام بورتو ريكو في الجولة الاولى.

وكان صالح الماجري، اللاعب السابق في صفوف دالاس مافركيس في الدوري الأميركي للمحترفين “ان بي ايه”، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة، إضافة لـ15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل كل من اللاعبين الأميركي الاصل مايكل رول ومكرم بن رمضان 16 نقطة، إضافة الى خمس تمريرات حاسمة، ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثلاث مرات أعوام 2007، 2009 و2017. – (أ ف ب)