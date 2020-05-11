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صرف الرواتب الأسبوع المقبل.. وعودة الحكومة للعمل بعد العيد باستثناء حضانات الأطفال

منذ 17 دقيقة
صورة تعبيرية للرواتب بالدينار الاردني
صورة تعبيرية للرواتب بالدينار الاردني

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عمان – الغد – تقرّر صرف رواتب القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم للعيد .

تقرّر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها

وسيتمّ تنظيم هذه العمليّة وفقاً للدليل الإرشادي لعودة عمل القطاع العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وسيتمّ تعميمه على الدوائر الحكوميّة غداً.

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