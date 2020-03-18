صرف الرواتب يزيد التهافت على أسواق المؤسسة المدنية

طارق الدعجة

عمان- ما تزال اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية تشهد تهافتا كبيرا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والاساسية لاسميا بعد صرف رواتب الموظفين.

وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة محمد القيسي القيسي لـ”الغد” إن صروف رواتب موظفي القطاع العام ساهم بشكل كبير في استمرار تهافت المواطنين على اسواق المؤسسة وشراء كميات اضافية من مختلف السلع الغذائية والاساسية الاخرى.

وبين أن المؤسسة تعمل بشكل مستم على تزويد اسواقها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بكميات اضافية من مختلف السلع الغذائية والاساسية مشيرا الى قيام المؤسسة بتجهيز مراكز توزيع في الشمال والجنوب والوسط وتم تزيدها بكميات كبيرة من مختلف السلع بهدف تعزيز الفروع التابعة لها أولا بأول.

واكد القيسي توفير جميع السلع في اسواق المؤسسة بكميات كبيرة مشيرا الى وجود مخزون لدى مستودعات المؤسسة من مختلف السلع تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 3 إلى5 أشهر.