صرف المعونة الشهرية مطلع الأسبوع المقبل

عمان- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة إن صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف المشاقبة لـ (بترا) ان الإجراءات الحكومية الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تحتم علينا تسليم المنتفعين المعونات المالية الشهرية المتكررة قبل موعدها، خاصة بعد قرار تعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين.

وأوضح أن صندوق المعونة يقوم بصرف المعونة المالية الشهرية للمنتفعين من برامج الصندوق مع بداية كل شهر، مؤكدا أن عملية الصرف لهذا الشهر ستكون قبل موعدها المحدد بسبب الظروف التي تمر بها المملكة.

وبين المشاقبة أن الصندوق يجري ترتيبات خاصة مع شركة صندوق البريد الأردني لتوزيع المنتفعين على عدة أيام منعا للتجمهر أمام مكاتبه، وتنفيذا لقرارات الحكومة بمنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

وأشار إلى أن العدد الاجمالي للأسر المستفيدة من برامج الصندوق يبلغ نحو 130 ألف أسرة (بترا)