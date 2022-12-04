صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية الجزئية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستصرف بدل دعم المحروقات للطلبة والطالبات المستفيدين من المنح الجزئية، والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021 / 2022، وبواقع (30) دينارا لكل طالب عن أشهر (7، و8، و9) في الفصل الصيفي الماضي 2021 / 2022 شريطة أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الفصل الصيفي 2021 / 2022، إضافةً إلى قيامه باستكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المنح الجزئية أو القروض.

وبحسب الوزارة، يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية، أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من خلال “الكاونتر” في فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 7 / 12 / 2022.

وستُعلن الوزارة عن صرف باقي هذه المستحقات للطلبة المستفيدين من المنح الكاملة، إضافةً إلى باقي المخصصات المالية للطلبة المستفيدين من المنح الجزئية أو القروض، وذلك عند الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها إضافةً إلى توفر المخصصات المالية.