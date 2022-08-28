قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، إنه سيتم صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف الحباشنة، أنه سيصرف الدعم لمشغلي قطاع النقل العام عبر بطاقات لتعبئة الوقود بجميع أنواع المحطات وستوزع من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في المحافظات، مشيراً إلى أنه وبإمكان مستخدمي قطاع النقل الاستفادة منها حال تسلمها، وفق إذاعة الأمن العام.

وأكد الحباشنة إلى أن الدعم الحكومي سيكون لـ 6 أشهر، وتوزيعه سيكون عبر دفعتين، داعياً جميع مشغلي قطاع النقل العام الاستفادة من هذا الدعم الحكومي.

ويذكر بأن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذين يعملون بقطاع النقل العام من حافلات وباصات وتكسي وسرفيس في ظل ارتفاع أسعار الوقود .-(هلا اخبار)