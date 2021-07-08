صرف رواتب العاملين في الجامعة الأردنية قبل العيد

عمان-الغد- قررت الجامعة الأردنية صرف رواتب العاملين فيها قبل العيد، وتأجيل أقساط قروض صندوق ادخار موظفي الجامعة الأردنية بدون فوائد لشهر تموز، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وتماشيا مع النهج المتبع في الوقوف بجانب العاملين ودعمهم.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تأجيل أقساط قروض صندوق إسكان العاملين في الجامعة لشهر تموز.