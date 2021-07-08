آخر الأخبارالغد الاردني

صرف رواتب العاملين في الجامعة الأردنية قبل العيد

منذ 3 ساعات
فلوس-دينار-أردني-دنانير
فلوس-دينار-أردني-دنانير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قررت الجامعة الأردنية صرف رواتب العاملين فيها قبل العيد، وتأجيل أقساط قروض صندوق ادخار موظفي الجامعة الأردنية بدون فوائد لشهر تموز، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وتماشيا مع النهج المتبع في الوقوف بجانب العاملين ودعمهم.
وأوضحت الجامعة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم تأجيل أقساط قروض صندوق إسكان العاملين في الجامعة لشهر تموز.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock