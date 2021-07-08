صرف رواتب العاملين في الجامعة الأردنية قبل العيد

عمان – الغد- تهنئ الجامعة الأردنية أسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وتماشيا مع النهج المتبع في الوقوف بجانب العاملين ودعمهم، تعلن الجامعة عن صرف رواتب العاملين قبل العيد، وتأجيل أقساط قروض صندوق ادخار موظفي الجامعة الأردنية بدون فوائد لشهر تموز 2021.

كما سيتم تأجيل أقساط قروض صندوق اسكان العاملين في الجامعة لشهر تموز.

كل عام وأسرة الجامعة والوطن قيادة وشعبا بخير.