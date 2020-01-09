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صرف زيادات الموظفين الشهر الحالي دون انتظار إقرار الموازنة

منذ ساعتين
مدير الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي
مدير الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي

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محمود الطراونة

عمان – أكد مدير الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي لـ”الغد” أن الحكومة “ستصرف زيادات موظفي القطاع العام على رواتب الشهر الحالي، وحتى لو كان ذلك قبل اقرار الموازنة العامة لسنة 2020″، موضحا أنها ستطبق مبدأ 12/1 لهذه الغاية.

وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الماضي عن الزيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للحزمة التحفيزية الثالثة بعنوان “رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين”، ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات، أطلقته الحكومة في27 تشرين الاول الماضي من العام الحالي.

وتستهدف القرارات والإجراءات التي شملتها الحزمة التنفيذية الثالثة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما تضمنت إعلان نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام من خلال رؤية إصلاحية واستحداث مسارات مهنية/ رتب لمن هم في القطاع العام.

قيمة زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين حسب الدرجات والفئات والرتب

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