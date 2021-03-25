صرف قروض الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية في الرابع من نيسان

عمان -الغد- وافقت لجنة إدارة صندوق الادخار على صرف قروض الإدخار للعاملين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/4/2021 بحد أعلى مقداره 1000 دينار فقط لكل مقترض، وللمقترضين بطريقة المرابحة الإسلامية بحد أعلى مقداره 4000 فقط، وذلك وفق أسس وتعليمات القروض الصادرة عن مجلس العمداء.

وسيكون تقديم القروض على المنصة الالكترونية التي تم تجهيزها لذلك، بالتنسيق والتعاون مع وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة، ودائرة الأمن الجامعي.

وحفاظا على صحة العاملين المتقدمين من تشكل التجمعات؛ فقد ارتأت اللجنة أن يكون التقديم في مجمع القاعات الإنسانية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا مع التقيد بشروط واجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع من حيث عدد المتواجدين للتقديم بحيث لا يزيد عن 20 شخصا.

وللتقديم على المنصة من خلال بوابة صندوق الادخار على :Saving.ju.edu.jo، أو عن طريق موقع الجامعة من خلال نافذة خدمات الموظفين.