أخبار محليةالغد الاردني

صرف مبالغ مالية لذوي الشهداء

منذ 18 دقيقة

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عمان- الغد- أعلنت مديرية الأمن العام اليوم، أنه واحتفاءً بذكرى معركة الكرامة الخالدة، واستذكاراً لتضحيات شهداء الوطن والواجب، تم صرف مبالغ مالية لذوي الشهداء (الوريث الشرعي)، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2020.

ودعت مديرية الأمن العام ذوي شهدائها التكرم بمراجعة البنك العربي الإسلامي الدولي في مختلف فروعه لاستلام المبالغ المالية المخصصة، تكريما لهم بمناسبة ذكرى الكرامة، مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة .

وتحتفي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بذكرى معركة الكرامة في كل عام، وتستذكر شهداء الوطن والواجب المقدس، وما بذلوه من تضحيات جليلة فداء للوطن.

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