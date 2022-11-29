صرف مستحقات الطلبة من المنح والقروض في الأردنية والهاشمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستصرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح الجزئية (45 ساعة) والقروض لجميع الطلبة الدارسين في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية.

وأوضحت أنه يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال “كاونتر” بنك القاهرة عمان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6-12-2022.

وستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.